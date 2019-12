vor 23 Min.

Rapunzel Naturkost plant Besucherzentrum in Legau

Der Naturkosthersteller Rapunzel errichtet in Legau ein Besucherzentrum für 25 Millionen Euro. Das Projekt soll das Unternehme "in die Zukunft tragen".

Von Armin Schmid

Die Firma Rapunzel Naturkost hat die größte Einzelinvestition in ihrer Unternehmensgeschichte in Angriff genommen. Für rund 25 Millionen Euro netto soll neben dem bestehenden Firmengelände ein Besucherzentrum mit Schaukaffeerösterei, Ausstellungsbereich, Gastronomie, Bio-Supermarkt, Museumsbereich und ansprechend gestalteter Außenanlagen entstehen. Firmengründer Joseph Wilhelm sprach beim offiziellen Spatenstich von einem Moment, den es in der 45-jährigen Firmengeschichte noch nicht gegeben hat.

Mit dem Beginn des Neubaus gestalte man den Sprung in die nächsten Jahrzehnte. „Es handelt sich um ein Leuchtturmprojekt, das Rapunzel in die Zukunft tragen wird.“ Für Wilhelm ist es aber auch wichtig, dass Werte und Themen, für die Rapunzel steht, vom neuen Besucherzentrum nach außen getragen werden. Dabei gehe es um Menschlichkeit, Freude, Nachhaltigkeit und darum, dass Bio-Landwirtschaft immer mehr salonfähig gemacht wird. Das bisherige Besichtigungsangebot und das Ladengeschäft konnten demnach die Nachfrage der Besucher nicht mehr bewältigen. Deshalb soll nun das Museums- und Besucherkonzept mit dem 7560 Quadratmeter Bruttogeschossfläche umfassenden Neubau auf eine neue Ebene gestellt werden. Das neu konzipierte Museum soll Einblicke in die Rapunzel-Welt und deren Werte ermöglichen. Kaffeerösterei, Bistro und ein deutlich vergrößerter Bio-Supermarkt sollen zum Entdecken und Genießen einladen.

Landrat Weirather: Firma Rapunzel Naturkost ein "Vorzeigeunternehmen"

Geplant ist, dass das dreigeschossige Gebäude schon Anfang 2022 eröffnet wird. Joseph Wilhelm betonte, dass rund 50 Arbeitsplätze entstehen werden. Rapunzel rechnet mit rund 150000 Besuchern pro Jahr. Nach Angaben des Firmengründers brauchen die Mitbürger vor dem Projekt keine Angst zu haben. Zu den 8500 Autos, die jeden Tag durch Legau fahren, kämen lediglich rund 150 Pkw dazu. Architekt Martin Haas vom Planungsbüro Haascookzemmrich Studio 2050 sprach von einer der besten Rastmöglichkeiten, die es auf dem Weg in die Alpen geben wird. Letztlich werde man im Besucherzentrum lernen, ausruhen, essen, gesellig beisammen sein und auf der Dachterrasse einen Ausblick auf die Alpen genießen können.

Landrat Hans-Joachim Weirather (FW) machte deutlich, dass es sich auch für den gesamten Landkreis um ein sehr großes Bauvorhaben handelt und die Firma Rapunzel ein Vorzeigeunternehmen im Unterallgäu sei. Der Legauer Bürgermeister Franz Abele (CSU) freute sich über das eindeutige Bekenntnis der Firmenleitung zum Standort Legau. Er sprach von einer „interessanten Architektur“. Wichtig sei die Standortsicherung.

Projektleiterin Seraphine Wilhelm betonte, dass Planungsphase und Baugenehmigung schnell vonstatten gegangen seien.

Themen folgen