15:41 Uhr

Raser entkommt als Geisterfahrer auf der A96 der Polizei

Spektakuläre Verfolgungsjagd zwischen Mindelheim und Türkheim. Mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Von Ulf Lippmann

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd lieferte sich ein Autofahrer am Dienstagabend mit der Polizei. Der Raser konnte schließlich entkommen, weil er auf der Autobahn wendete und als Geisterfahrer davonfuhr. Einer Streife in Mindelheim war am Abend gegen 21.40 Uhr in Mindelheim ein schwarzer Golf auf, den die Beamten kontrollieren wollten.

In Mindelheim ignoriert er eine rote Ampel

Der Autofahrer flüchtete, indem er über eine rote Ampel fuhr. Er fuhr auf die Autobahn in Richtung München auf und hängte mit Tempo 200 mehrere Polizeistreifen ab. An der Ausfahrt Bad Wörishofen verließ er die A96, kam dabei auf den Grünstreifen und rammte ein Schild und einen Leitpfosten. Trotzdem setzte er seine Flucht mit beschädigter Front fort und fuhr wieder auf die Autobahn in Richtung Lindau auf, wo er dann plötzlich wendete und sich als Geisterfahrer aus dem Staub machte.

Auch ein Polizeihubschrauber konnte den Fahrer nicht aufstöbern

Auch ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifen konnten den Wagen nicht finden. Die Autobahnpolizei (Telefon 08331/100311) sucht jetzt Zeugen, die den Golf mit Dingolfinger Kennzeichen (DGF) gesehen haben oder von ihm gefährdet wurden.

