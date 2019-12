vor 45 Min.

Raubüberfall auf Tankstelle in Bad Wörishofen

Unbekannter bedroht Kassierer in Bad Wörishofen mit einem Messer.

Von Markus Heinrich

Ein Unbekannter hat eine Tankstelle in Bad Wörishofen überfallen. Wie das Polizeipräsidium Kempten am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Überfall bereits am Freitag, 13. Dezember. Gegen 21.30 Uhr betrat demnach ein Mann die Tankstelle an der Türkheimer Straße von Bad Wörishofen und bedrohte den Kassierer mit einem Messer. Der Täter raubte nach Angaben der Polizei 1000 Euro.

Kripo hofft auf mögliche Zeugen des Überfalls in Bad Wörishofen

Der Unbekannte ist etwa 20 Jahre alt, schlank und 170 cm groß. Die Kripo Memmingen leitet die Ermittlungen und bittet nun um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08331/100-0.

