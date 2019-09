12:35 Uhr

Rauch im Gymnasium Türkheim löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Defekt an der Heizanlage war offenbar der Grund für die Rauchentwicklung am Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim. Wie hoch der Schaden ist, ist unbekannt.

Von Markus Heinrich

Feuerwehreinsatz am Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim: Am Sonntag um die Mittagszeit bildete sich Rauch im Schulgebäude. Rund 15 Einsatzkräfte der Türkheimer Feuerwehr waren nach der Alarmierung vor Ort. Die Ursache für den Qualm war nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt an einem Blockheizkraftwerk der Schule.

Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unbekannt. Zum Zeitpunkt des Alarms befanden sich nach Angaben der Polizei keine Personen in der Schule.

