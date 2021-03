12:00 Uhr

Rauchender Fördermotor löst Feuerwehreinsatz aus

Ohne wirklich ernsthaft eingreifen zu müssen, konnten die Retter am Sonntag wieder abrücken. Ein defekter Motor hatte den Qualm in der Ramminger Firma ausgelöst.

Glimpflich endete der Einsatz der Feuerwehren aus Rammingen, Türkheim und Bad Wörishofen, die am Sonntagvormittag wegen Rauchentwicklung zu einem Holzverarbeitungsbetrieb in Rammingen geeilt waren. Schnell konnte ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Brand handelt. Wie sich herausstellte, war ein defekter Fördermotor heiß gelaufen. Dadurch hatten die auf dem Motor liegenden Holzspäne zu qualmen begonnen. Bis auf den defekten Motor entstand kein Schaden, so die Polizei.