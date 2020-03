Rauschfahrten bereiten Polizei Kopfzerbrechen

Plus Die Bad Wörishofer Polizei macht sich Sorgen angesichts steigender Zahlen bei Alkohol- und Drogenunfällen. Nun gibt es Konsequenzen.

Auf den ersten Blick hatten Bad Wörishofens Polizeichef Thomas Maier und Verkehrssachbearbeiter Jürgen Stechele bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2019 viele gute Nachrichten: 853 mal hat es im vergangenen Jahr im Zuständigkeitsbereich der PI Bad Wörishofen – der Stadt Bad Wörishofen und dem Raum Türkheim – gekracht, also 41 Mal weniger als noch im Vorjahr.

Rückläufig ist auch die Zahl der Verkehrsunfälle „mit Personenschaden“, wie es im Polizeijargon heißt: 101 Menschen wurden 2019 bei Verkehrsunfällen verletzt, 2018 waren es noch 136 Fälle. Und auch die Zahl der Verkehrsunfälle mit „schwerwiegender Ursache“ ging zurück, wobei hier vor allem zu schnelles Fahren als Hauptursache gilt.

Rückläufig auch die Opferzahlen bei Verkehrsunfällen: 29 schwerverletzte Personen registrierte die Polizei im vergangenen Jahr gegenüber 45 im Jahr 2018.

Und auch wenn der Blick auf die Anzahl der getöteten Unfallopfer einen Rückgang von drei auf ein Todesopfer in 2019 einen Rückgang zeigt – diese Zahl ist den Verantwortlichen der Bad Wörishofer Polizei ein dicker Dorn im Auge. Ein 89-jähriger Autofahrer hatte bei Mattsies bei einem riskanten Überholmanöver den Tod eines ungeborenen Kindes verursacht und Polizeichef Maier denkt noch immer mit Grauen an den Septembertag, an dem der Unfall geschah, bei dem eine werdende Mutter so schwer verletzt wurde, dass sie im Krankenhaus ihr ungeborenes Baby verlor (MZ berichtete). Das Verfahren gegen den Unfallverursacher läuft noch.

Das sind Momente, die selbst den hart gesottensten Polizeibeamten an die Nieren gehen, weiß Maier , der als Erster Polizeihauptkommissar und Inspektionsleiter schon Einiges erlebt hat in seinem Beruf.

Umso mehr setzen Maier und seine Kollegen alles in ihrer Macht stehende daran, auf die Verkehrsteilnehmer einzuwirken und schon durch sinnvolle Prävetionsmaßnahmen dafür zu sorgen, dass Unfälle bestenfalls verhindert werden.

Wenn Aufklärungskampagnen nicht mehr greifen

Bei allen ernst gemeinten Bemühungen – nicht in allen Problemfeldern greifen alle Aufklärungs- und Präventionsangebote. Dass im vergangenen Jahr die Zahl der Rauschfahrten deutlich zugenommen hat, macht den Verkehrsexperten der örtlichen Polizei Kopfzerbrechen: 18 Mal verursachten durch Alkohol oder illegale Drogen berauschte Autofahrer Unfälle mit Personen- und/oder Blechschäden (2018 waren es 14 Fälle).

Gut möglich, dass die Polizei bei den insgesamt 64 Fällen Schlimmeres verhindert hat, als die Autofahrer von einer Streife angehalten und kontrolliert wurden: 46 Mal hatten die Fahrer zu tief ins Glas geschaut, in 18 Fällen sorgte Rauschgiftkonsum dafür, dass der erwischet Autofahrer den Führerschein zumindest für einen Monat los war. Ein saftiges Bußgeld sorgt dann zusätzlich dafür, dass die Ertappten sich möglichst lange daran erinnern, dass Alkolhol und Drogen am Steuern nichts zu suchen haben. Und, auch das weiß Maier : Die „Dunkelziffer sei hoch, er schätzt sie auf „mindestens fünfmal so hoch“.

Das ist auch der Grund, warum Polizeichef Thomas Maier so gar nichts von den geltenden Grenzwerten bei Alkohol und Drogen hält: Ihm wäre eine gesetzlich vorgeschriebene „Null-Toleranz“-Grenze weitaus lieber, denn dann wüsste einfach jeder Autofahrer und jede Autofahrerin: Finger weg von Alkohol und Drogen. Um diesem Negativ-Trend entgegen zu wirken, kündigt Maier einen „erhöhten Kontrolldruck“ an. Im Klartext heißt das: Die Bad Wörishofer Polizei wird verstärkt auf Streife gehen, um Trunkenheitsfahren zu verhindern.

Nach dem 21. Geburtstag machen junge Leute immer wieder den gleichen Fehler

Dass eine klare und harte gesetzliche Promillegrenze die erhoffte Wirkung zeigt, beweisen laut Polizeichef Maier die Zahlen bei den Fahranfängern, die bis zum 21. Lebensjahr mit drakonischen Strafen rechnen müssen, wenn sie erwischt werden.Doch, und das macht Maier ernsthafte Sorgen: Nach dem 21. Geburtstag scheint diese Einsicht deutlich abzunehmen und es werde offenbar immer wieder versucht, sich an den 0,5-Grenzwert „heran zu trinken“, weiß Maier aus vielen Vernehmungen. „Lebensgefährlicher Leichtsinn“ ist das, warnt der Polizeichef vor solchen „Lotteriespielchen“, die eben nicht nur den eigenen Führerschein, sondern im schlimmsten Fall auch die eigene Gesundheit oder das Leben anderer kosten können.