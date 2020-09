vor 34 Min.

Rechtsstreit: Frage nach Kunst oder Abfall im Unterallgäu

Plus Seit Jahren gibt es einen Rechtsstreit über ein altes Auto, das auf einem Unterallgäuer Privatgrundstück steht. Die Besitzerin führt skurrile Argumente an, warum der Wagen bleiben muss.

Von Melanie Lippl und Sandra Baumberger

„Ist das Kunst oder kann das weg?“ Nie passte dieser Spruch besser als zu einem Rechtsstreit, der sich bereits seit mehreren Jahren hinzieht: Immer wieder wehrte sich eine Unterallgäuerin dagegen, dass sie ihr Schrottauto entfernen muss – und führte teils skurrile Begründungen an, warum sie es unbedingt behalten will.

Klage gegen den Bescheid des Landratsamt Unterallgäu

Pressesprecher Dr. Wolfgang Miller vom Verwaltungsgericht Augsburg lässt den Fall, den er ein „Beispiel par excellence für das Vollstreckungsrecht“ nennt, noch einmal Revue passieren: Es begann im Oktober 2018 mit einem Bescheid des Landratsamts Unterallgäu. Die Frau soll den alten Opel, der auf ihrem Grundstück abgestellt ist, entfernen. Es handle sich nämlich um ein Schrott-Auto – also Müll, der entsorgt werden müsse. Auch von einem Zwangsgeld in Höhe von 100 Euro ist in dem Bescheid die Rede. Die Frau klagt dagegen. Das Auto sei als Begrenzung gedacht, damit niemand auf das Grundstück komme, es sei also gewissermaßen Teil eines Zauns. Das Verwaltungsgericht Augsburg lehnt ihren Einspruch allerdings ab. Im Dezember 2019 erhält sie deshalb einen neuen Bescheid vom Landratsamt: Wieder geht es darum, dass sie ihr Auto entfernen soll, wieder ist von 100 Euro Zwangsgeld die Rede. Dieses wird daraufhin fällig gestellt, sie muss es also bezahlen. Weil das Auto immer noch nicht verschwunden ist, kommt erneut Post aus dem Landratsamt, das Zwangsgeld hat sich inzwischen auf 500 Euro erhöht und wird dann im Februar dieses Jahres fällig gestellt.

Weil das Auto aber immer noch auf dem Grundstück steht, droht das Landratsamt im Juni eine sogenannte Ersatzvornahme an. Das heißt: Das Landratsamt ließe das Auto entfernen, bezahlen müsste allerdings die Frau.

Unterallgäuerin kämpft um ihr Auto als Kunstobjekt

Dagegen reicht die Unterallgäuerin wieder Klage beim Verwaltungsgericht Augsburg ein. Ihre Begründung, warum das Schrottauto stehen bleiben muss: Das Fahrzeug sei kein Abfall, sondern ein Kunstobjekt. Sie habe bereits ein Netz über den Wagen geworfen, drumherum wächst aus Joghurtbechern Efeu, der das Schrottauto einmal überwuchern soll.

Das Landratsamt hat diese Begründung allerdings nach wie vor nicht überzeugt: Es hat den Wagen Ende Juli entfernen lassen.

Die Klägerin hat ihre Klage dennoch aufrechterhalten und es wurde diese Woche vor dem Verwaltungsgericht erneut verhandelt. Und das gab der „Künstlerin“ auch dieses Mal nicht recht: Die Entfernung des Schrott-Autos sei rechtmäßig gewesen, so die Kammer, die damit die Klage der Frau abwies.

Gericht entscheidet sich gegen Kunst und für Abfall

Ob es sich bei dem alten Opel nun um ein Kunstwerk handelte, stand in der jetzigen Verhandlung laut Pressesprecher Wolfgang Miller nicht mehr zur Debatte. Schließlich war die Kammer schon bei den früheren Verhandlungen zu dem Urteil gekommen, dass es sich um Abfall handelt, der entsorgt werden muss.

Was Abfall ist und was nicht, darüber wird vor dem Verwaltungsgericht immer wieder gestritten. „Manche Leute sind einfach der Ansicht, dass sie auf ihrem Grundstück tun und lassen dürfen, was sie wollen“, so der Gerichtssprecher. Das aber sei eben nicht der Fall.

Die Frau kann jetzt noch einen Antrag auf Zulassung der Berufung stellen – oder die Sache nach all den Jahren auf sich beruhen lassen und sich vielleicht einem neuen, weniger umstrittenen Kunstprojekt zuwenden.

