Regine Glöckner will weiter am Ball bleiben

Regine Glöckner wurde Anfang Dezember bei einer Versammlung im Hotel Tanneck mit 35 von 43 Stimmen als Bürgermeisterkandidatin für die überparteiliche Liste Team-Kneippstadt-SPD gewählt. Mitte Dezember kam es dann aber zum Zerwürfnis zwischen der parteilosen Bürgermeisterkandidatin Regine Glöckner und dem SPD-Ortsverband.

"Bürger pro Kneippstadt“ nennt sich die neue Gruppierung, die Regine Glöckner jetzt als Bürgermeisterkandidatin nominiert hat. „Ich freue mich sehr, weiterhin als parteilose und unabhängige Bürgermeisterkandidatin für Bad Wörishofen am Ball bleiben zu können“, so Regine Glöckner. Jetzt braucht Glöckner noch knapp 200 Unterschriften auf Listen, die ab sofort im Rathaus ausliegen, zur Wahl im März 2020 zugelassen zu werden.

SPD in Bad Wörishofen will Glöckner nicht länger unterstützen

Wie der SPD-Vorsitzende Reinhard Dörner auf Anfrage mitteilte, wird die Bad Wörishofer SPD Regine Glöckner künftig nicht mehr als Bürgermeisterkandidatin unterstützen. Dörner stellte dabei auch klar, dass die örtliche SPD Mitte Dezember Regine Glöckner schon von sich aus die Zusammenarbeit habe aufkündigen wollen, Glöckner sei den Genossen an diesem Tag lediglich zuvor gekommen. Die Nominierung einer „reinen SPD-Stadtratsliste“ ist laut Dörner am Freitag, 10. Januar, geplant.

Um in der Kürze der Zeit ein wahlrechtlich einwandfreies Verfahren zu gewährleisten, konnte sich Glöckner auf Unterstützer aus dem vormaligen team-kneippstadt verlassen.

„Die aktuellen Diskussionen in der Stadt haben uns veranlasst, ein - wie vom Wahlrecht vorgesehen - förmliches Verfahren zu wählen, das eine Wahl in nichtöffentlicher Aufstellungsversammlung ermöglicht, um eine Kandidatur nun auf dem Wege und mit Hilfe sogenannter Unterstützungslisten anzuschieben“, so Glöckner in einer Pressemitteilung.

Eine eigene Stadtratsliste aufzustellen sei derzeit nicht beabsichtigt. Wie sie dann ohne eine potenzielle „Hausmacht“ regieren wolle, beantwortet Glöckner so: „Ich möchte Bürger-Meisterin werden und keine Haus-Macht-Meisterin“. Regine Glöckner wurde am 30. November 1956 geboren. Seit 1997 lebt sie in der Kneippstadt. Seit 2002 ist sie selbstständige Kulturmanagerin tätig.

