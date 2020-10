vor 32 Min.

Regionale Produkte frisch aus dem Automaten in Kirchheim

Plus Kirchheim startet mit der „Regio-Box“, in der es regionale Produkte zu kaufen gibt. Zahlreiche Anbieter aus Kirchheim und Umgebung sind mit dabei.

Von Andreas Zündt

Da war selbst Bürgermeisterin Susanne Fischer baff: Die Vielfalt an regional erzeugten Produkten in der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim weiß zu beeindrucken. Dies beweist die neue Regio-Box vor dem Fugger’schen Elektroladen am Marktplatz.

14 Anbieter aus der unmittelbaren Nachbarschaft präsentieren in dem Frischeautomaten sowie teilweise auch im Elektrogeschäft ihre Erzeugnisse, die neben Lebensmitteln wie Wurst, Eier oder Nudeln auch Ungewöhnliches wie Lotos-Tee oder Seifen in Törtchenform bereithalten.

Die Fugger'sche Domänenverwaltung kümmert sich um die Kirchheimer Regio-Box

„Es ist überwältigend, was unsere Heimat alles zu bieten hat“, staunt Donata Gräfin Fugger, die das Projekt zur Direktvermarktung gemeinsam mit ihrem Mann Ulrich angestoßen hat. Die Fugger’sche Domänenverwaltung steuert in Zusammenarbeit mit den Metzgereien Bader und März nicht nur Wild-Spezialitäten aus dem eigenen Forst bei, sondern kümmert sich auch künftig um Organisation und Verwaltung der Regio-Box. „Uns liegt die Nachhaltigkeit dabei sehr am Herzen“, erklärt Ulrich Graf Fugger und betont, dass es sich bei den Anbietern keinesfalls um einen elitären Kreis handle. „Wer mitmachen möchte, ist jederzeit herzlich willkommen.“

So ist das Sortiment, das täglich rund um die Uhr im Automaten bereitsteht, auch durchaus ein dynamisches: Die Händler entscheiden selbst, welche Waren sie feilbieten möchten. Im Elektroladen finden zu den regulären Öffnungszeiten in einem separaten Verkaufsbereich alle Non-Food-Artikel ihren Platz, darunter auch das „Kirchheimer Kräuterle“ oder Mund-Nasen-Schutzmasken von Kunststofftechnik Schneider. „Nachdem coronabedingt seit Monaten alle Märkte ausfallen, ist diese Vermarktungsmöglichkeit für uns eine tolle Gelegenheit“, sagt Seifensiederin Petra Schöpe aus Eppishausen. „Da haben wir natürlich gerne zugesagt.“

Ein "Raketenstart" für das Kirchheimer Projekt

Sie spricht ihren Kollegen aus der Seele. Das Interesse an der Info-Veranstaltung Mitte September zur Vorstellung des Projekts war groß, sodass die Umsetzung schließlich in Rekordtempo erfolgen konnte. „Ein echter Raketenstart für ein Lichtobjekt, das sicherlich auch über die Grenzen der Verwaltungsgemeinschaft hinaus leuchten kann“, ist sich Bürgermeisterin Fischer sicher.

Die Regio-Box sei schließlich nicht nur ein Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaft, gerade in dieser schwierigen Zeit, sondern auch ein Mehrwert für die Gemeinde. Und, so fügt Ulrich Graf Fugger hinzu, eine Bereicherung für den Marktplatz.

Diese Firmen sind bei dem Kirchheimer Projekt dabei

In der Regio-Box:

Honig von Imkerei Martin Miller aus Derndorf



aus Säften, Wasser und das „Kirchheimer Kräuterle“ von Getränke Danner aus Kirchheim



Danner aus Eier und Nudeln vom Hühnerhof Höld aus Tiefenried



Grillspezialitäten und Wurstwaren von Metzgerei Birzle aus Kirchheim



Birzle aus Wurstwaren von Metzgerei Böck aus Eppishausen



Böck aus Räucherlachs, Forellen und Makrelen vom Forellenhof Schindler aus Eppishausen



aus Bio-Hanföl, geschälter Hanf und Nudeln von BestHans aus Derndorf



Wild-Spezialitäten aus dem Fugger’schen Forst (solange Vorrat reicht)



Bio-Ziegenkäse vom Ziegenhof Hämmerle aus Salgen



Im Fugger’schen Elektroladen:

Seife aus eigener Produktion von SEIFErliebt aus Eppishausen



Lotos-Tee von Nymphaíon aus Tiefenrief



Kaffee aus der Kaffee-Manufaktur-Lehle aus Hasberg



Hautcreme von der St. Leonhards-Apotheke aus Kirchheim



Mund-Nasen-Schutzmasken von Kunststofftechnik Schneider aus Kirchheim



