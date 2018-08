00:33 Uhr

„Rein populistische Haltung“

Wolfgang Hützler lehnt eine Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle ab und stärkt so auch seinem FW-Parteifreund und Bürgermeister Paul Gruschka demonstrativ den Rücken

Von Alf Geiger

Das Gezerre um die Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle von den Stadtratssitzungen in Bad Wörishofen geht weiter: FW-Stadtrat Wolfgang Hützler hat jetzt der Forderung der Gruppe „Impulse für Bad Wörishofen“ eine klare Absage erteilt und stärkt damit auch seinem Parteifreund und Bürgermeister Paul Gruschka demonstrativ den Rücken.

Wie berichtet, hatte Bad Wörishofens Rathauschef Paul Gruschka auf einen entsprechenden Antrag von „Impulse“ auf Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle im Internet abgelehnt und seine Entscheidung unter anderem mit Risiken und Problemen mit dem Datenschutz und der zusätzlichen Belastung der Verwaltung begründet.

FW-Stadtrat Wolfgang Hützler hält diese Entscheidung inzwischen für richtig, auch wenn er nach eigener Aussage „vor einem Jahr auch keine grundsätzlichen Bedenken hatte, einer Veröffentlichung zuzustimmen“.

Diese habe sich inzwischen jedoch gründlich geändert, immerhin waren ihm „zu dieser Zeit die Risiken des Internets noch nicht in dem Umfang bekannt, wie das heute der Fall ist“. Vor einem Jahr sei auch noch eine großzügigere Handhabung des Datenschutzes möglich gewesen, was inzwischen sich durch die neue Datenschutzgrundverordnung geändert habe. Für ihn sei daher „bei der öffentlichen Verwaltung die Notwendigkeit strikter Einhaltung der Bestimmungen“ wichtiger.

Die Gruppe „Impulse für Bad Wörishofen“ und ihr Sprecher Otto Mayer hatte trotz einer Ablehnung durch Bürgermeister Paul Gruschka zuletzt erneut darauf gepocht, dass die Sitzungsprotokolle öffentlicher Stadtratssitzungen „zeitnah“ einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Gruppe will dies mit einem erneuten Antrag an den Gesamtstadtrat deutlich machen.

„Impulse“ hält im „Hinblick auf Bürgernähe und Transparenz“ die Veröffentlichung der Protokolle unverändert für wichtig. Auch ein „geringer Mehraufwand“ für die Rathausverwaltung sei „lohnend, zumutbar und leistbar“, betont Otto Mayer, einer der Sprecher der Gruppe. Mayer: „Immerhin ist Bürgermeister Gruschka ja mit dem Versprechen ,Offenheit und Transparenz’ angetreten.“

Impulse-Sprecher Otto Mayer hatte extra bei anderen Kommunen in der Umgebung nachgehakt und dort erfahren, dass in der Regel die Protokolle veröffentlich werden, was dort lediglich mit einem „geringen Mehraufwand“ verbunden sei.

Aus Hützlers Sicht habe sich die Gruppe „Impulse“ bisher „nicht mit der durchaus schwierigen rechtlichen und insgesamt sehr komplexen Materie in dieser Tiefe befaßt“, heißt es in einem Schreiben an die Mindelheimer Zeitung.

Hützler begründet seine Ablehnung auch mit der skeptischen Haltung des bayerischen Datenschutzbeauftragten, der zuletzt auf die Risiken einer Veröffentlichung im Internet hingewiesen habe. Hützler: „Das Argument des Datenschutzbeauftragten, dass durch die Veröffentlichung von Niederschriften im Internet weltweit und von wem auch immer Rückschlüsse gezogen und deshalb Risiken hinsichtlich der Verletzung des Datenschutzes und des Selbstbestimmungsrechtes eintreten können, überzeugt mich.“ „Eine „rechtlich fundierte Begründung für die Forderung nach Veröffentlichung wurde bisher nicht geboten“, ist Hützler überzeugt. Die Transparenz öffentlicher Sitzungen sei durch die Teilnahme der Öffentlichkeit und die ausführliche Berichterstattung der regionalen Medien gesichert, hält der FW-Stadtrat dagegen. Bei „berechtigtem Interesse“ könnten ja Auskunftsansprüche von Bürgern an die Verwaltung gerichtet werden, so sein Rat. Hützler hält die Forderung nach einer Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle für eine „rein populistische Haltung“, die einer „Klärung dieser Angelegenheit abträglich ist“.

Daran ändere sich auch nichts, wenn andere Kommunen dies anders handhaben und amtliche Niederschriften ins Internet stellen: „Wenn die Mitglieder des Rates bzw. darin von Beschlüssen betroffene Bürgerinnen oder Bürger mit der Veröffentlichung einverstanden sind, nehmen sie ihr Selbstbestimmungsrecht wahr“, sagt Hützler. Das bedeute aber nicht, dass die Stadt Bad Wörishofen deshalb genauso zu handeln habe.

Einer Veröffentlichung der amtlichen Niederschriften öffentlicher Sitzungen werde er deshalb nicht mehr zustimmen: „Ich bin Mitglied des Stadtrates in Bad Wörishofen und nicht der ganzen Welt“, begründet Wolfgang Hützler seine Haltung.

