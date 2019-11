vor 32 Min.

Reitinger bleibt Sprecher

Der Unterallgäuer Bezirksrat Reitinger spricht weiterhin für „Christen in der AfD“

Der Bezirksrat Wolfgang Reitinger aus Legau im Unterallgäu wurde auf der Jahreshauptversammlung der „Christen in der AfD“, Regionalverband Süd (Bayern und Baden-Württemberg), in seinem Amt als katholischer Sprecher bestätigt. Hauptziel dieser Vereinigung sei es, konservativ-christliche Werte in Politik und Gesellschaft zu tragen, teilte Reitinger mit.

Der ehemalige Lehrer steht nach Auskunft seiner Partei für einen „Paradigmenwechsel in der Politik und eine Abkehr vom Geist der 68-er“. Die „Christen in der AfD“ sorgen sich um eine Islamisierung. Sie bekennen sich zur traditionellen Familie, lehnen die Ehe für alle ab ebenso wie die „Frühsexualisierung“ und die „Gender-Ideologie“.

Erst kürzlich hatte Reitinger im Bezirkstag Schwaben Anstoß am Genderbegriff genommen, bei dem auch ein Geschlecht abseits einer Frau oder eines Mannes angenommen wird. Reitinger bewertete dies als eine Art „Weltkrieg gegen die Christlichkeit“.

Bezirkstagspräsident Martin Sailer (CSU) betonte hingegen, dass Reitinger hier „unter dem Deckmantel der Christlichkeit gesellschaftliche Entwicklungen ausblendet“. Auch sein ständiges Infragestellen von sozialen Leistungen sei kritisch zu sehen, so Sailer. (mz)

Themen folgen