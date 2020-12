vor 48 Min.

Rektor verlässt die Grund- und Mittelschule

Rektor Bernd Petzenhauser gibt die Schulleitung in Bad Wörishofen auf, um eine neue Aufgabe zu übernehmen.

Von Helmut Bader

Nach nur eineinhalb Jahren gibt es erneut einen Wechsel an der Spitze der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen. Rektor Bernd Petzenhauser verlässt die Schule, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen. Die Schule muss sich auf die neue Situation zügig einstellen, denn Petzenhauser ist nicht mehr lange vor Ort.

Der amtierende Rektor erhielt die Chance, in das Schulamt in Mindelheim zu wechseln und wollte sich das nicht entgehen lassen, wie er im Gespräch betont. „Ich wäre sicher auch gerne länger hier geblieben, aber ein Verzicht auf diese Gelegenheit, die es sicher nicht allzu oft gibt, wäre mir dann doch sehr schwer gefallen“, sagt Petzenhauser.

Er habe sich diesen nächsten Schritt in seiner Laufbahn und die Mitarbeit im Schulamtsleitungsteam schon immer vorstellen können. Für die Schule in Bad Wörishofen kommt der Wechsel allerdings sehr kurzfristig, denn er erfolgt bereits zum 2. Januar 2021. Der scheidende Rektor sieht seine bisherige Schule jedoch gut aufgestellt. Auch die Zusammenarbeit mit dem Kollegium habe ihm gut gefallen, so dass ihm der Abschied nicht leicht falle.

Bis zum Wechsel im Januar bleibt Petzenhauser noch als Rektor vor Ort. „Es gibt hier noch einiges in den nächsten Tag zu erledigen“, sagt er. „Aber die Schule hier läuft und so wird es auch ohne mich weitergehen.“

Bis allerdings die Stelle des Schulleiters neu besetzt wird, kann erfahrungsgemäß einige Zeit vergehen. Bis dahin wird Konrektor Johannes Wagner zusammen mit der 2. Konrektorin Annemarie Müller die Leitung der Bad Wörishofer Schule übernehmen.

