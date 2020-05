10:30 Uhr

Rentner bremst Familie auf der A96 bei Bad Wörishofen aus

Die Autobahn bei Bad Wörishofen war völlig leer, als es zu einem gefährlichen Zwischenfall kam, der die Polizei noch vor ein Rätsel stellt.

Auf der A96 bei Bad Wörishofen wurde es am Freitagabend plötzlich sehr gefährlich. Zwischen der Anschlussstelle Bad Wörishofen und Buchloe fuhr ein 86-Jähriger aus Bad Wörishofen auf der völlig leeren Autobahn enorm dicht auf den Wagen einer Buchloer Familie auf. So berichtet es die Polizei. Zeitweise sei das Kennzeichen des Wagens aus Bad Wörishofen im Rückspiegel der Buchloer nicht mehr zu sehen gewesen, so nah kam das Auto.

Als der 86-Jährige überholte, konnte der Familienvater einen Unfall nur mit Mühe vermeiden

Dann überholte der 86-Jährige den Familienvater. Dabei sei er derart knapp wieder vor dem Buchloer eingeschert, dass dieser einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver verhindern konnte. Die Polizei nennt den 86-Jährigen in ihrer Mittelung einen „Verkehrsrowdy“.

Beamte suchten und fanden ihn an seiner Wohnadresse. Sie stellten Führerschein und Fahrzeugschlüssel sicher. Was den 86-jährigen zu solchen Manövern trieb, konnte bislang nicht ermittelt werden. Den Mann erwartet nun unter anderem e Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. (mz)

