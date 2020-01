vor 37 Min.

Rentner sticht mit Messer zu

Die Polizei hat in einer Unterkunft für Asylbewerber in Riedlingen einen Mann überwältigt, der mit einem Messer bewaffnet war.

Plus Mit einer Blitzreaktion verhinderte ein angegriffener Mann folgenschwere Verletzungen.

Von Johann Stoll

Zu einem Messerangriff ist es am Dienstagnachmittag in Mindelheim gekommen. Zwei Männer waren im Mühlweg miteinander in Streit geraten. Dabei zückte ein 84-Jährige ein Messer und stach damit auf einen jüngeren Mann ein. Dieser konnte den Angriff mit einer Decke abwehren. Alle seien wohlbehalten, teilte die Polizei Mindelheim auf Anfrage mit. Über die Hintergründe liegen uns derzeit noch keine Informationen vor. Näheres will die Kripo im Laufe des heutigen Vormittags bekannt geben.

