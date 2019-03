vor 20 Min.

Rentnerin mit frisiertem Mofa unterwegs

Schneller als die Polizei erlaubt düste eine Rentnerin mit ihrem Mofa durch Türkheim. Weil sie keinen Führerschein hat, wurde sie angezeigt.

Eine Mofafahrerin war am Sonntagnachmittag einer Polizeistreife aufgefallen, die in der Alfred-Drexel-Straße in Türkheim mit ihrem Mofa viel schneller als mit den eigentlich erlaubten 25 Stundenkilometern unterwegs war. Die Polizeistreife war der Fahrerin mehrere hundert Meter lang gefolgt, bevor sie einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Mofafahrerin um eine Rentnerin. Weil sie den Beamten dann auch keinen gültigen Führerschein vorweisen konnte, muss die Rentnerin jetzt mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

