Rettenbacher Kinder treffen sich jetzt in der Wirtschaft

Plus Bauhofmitarbeiter verwandeln das Gasthaus Adler in Markt Rettenbach in einen Kindergarten. Eine Rutsche dient als Fluchtweg. Warum der Umzug nötig war

Die 100 Kindergartenkinder des katholischen Kindergartens „Hand in Hand“ in Markt Rettenbach sind jetzt in das Gasthaus Schwarzer Adler am Marktplatz bei der Kirche umgezogen. Kindergartenleiterin Michaela Holzhauser und ihre neun Mitarbeiterinnen sind über diese Lösung überglücklich. Buchstäblich „Hand in Hand“ wirkten Kommune und Kirche sowie die Eltern beim Großprojekt Kindergartenumzug mit, freuen sie sich.

Im Festsaal spielen jetzt die Kinder

Bereits im Dezember hatten die Bauhofmitarbeiter begonnen, den großen Festsaal, die Bühne und den Mehrzweckraum sowie den Begegnungsraum im Gasthof umzuwidmen, die normalerweise die Katholische Landjugend nutzt. Einher mit dem Umbau ging die Planung. Eine Mutter brachte laut der Kindergartenleiterin „architektonisches Fachwissen“ mit, und half die Gruppenräume sowie Fluchtwege für den Brandfall einzuplanen.

In der aktuellen Corona-Lage dürfen sich weder Vereine treffen, noch öffentliche Veranstaltungen stattfinden. Auch das Gasthaus Adler muss geschlossen bleiben. Dieser Umstand war die Voraussetzung für die neue Bleibe der Markt Rettenbacher Kinderkrippe im Pfarrheim und des Kindergartens im gleichen Gebäude des Adlerareals. Für Holzhauser ist damit ihr größter Wunsch bezüglich der Kinder in Erfüllung gegangen, nämlich „alle an einem Platz“ zu behalten, statt sie auf verschiedene Orte aufzuteilen.

Auf dem warmen Holzboden im neuen „Adler-Kindergarten“ erheben sich nun in Trockenbauweise Holzwände bis zur Decke. Weiße Türen öffnen sich vom Flur in die Spielbereiche und das „Atelier“ mit Bastelutensilien. Im ehemaligen Eingangsbereich des Adlers sind die Sanitärbereiche und der Speiseraum eingebaut. Perfekt lösten die Bauhofmitarbeiter in den Augen von Holzhauser den nötigen zweiten Fluchtweg mit einer senkbaren Rutsche aus dem Bühnenraum. Dort haben die Mitarbeiterinnen ihren Aufenthalts- und Bürobereich. Eigens für diese Fluchtmöglichkeit wurde eine Probe abgehalten, was den Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Spaß machte. Im benachbarten Kirchgarten befindet sich der Außenspielbereich.

Der alte Kindergarten in Markt Rettenbach wird abgerissen

Bereits vor mehreren Jahren hat sich die Marktgemeinde Markt Rettenbach dafür entschieden, den Kindergarten „Hand in Hand“ zu sanieren. Nach Abwägung aller entstehender Kosten wurde schließlich ein Neubau am gleichen Standort als beste Lösung favorisiert. Nun wird aktuell der Kindergarten innen ausgehöhlt und noch im April abgerissen. Den Mitarbeiterinnen, die teils mehrere Jahrzehnte in dem Haus gearbeitet haben, kommt schon die eine oder andere Träne bei diesem Gedanken.

Erbaut wurde der Markt Rettenbacher Kindergarten in der Schwesternstraße 1947 und wurde mehrfach umgebaut. Vor wenigen Jahren wurde eine Kinderkrippe in einem neuen Anbau eröffnet, dieses Gebäude bleibt stehen. Der Neubau des Kindergartens soll im Herbst 2022 fertig sein.

