Rettungskräfte bergen Leiche aus Frankenhofener See bei Schlingen

Plus Ein Spaziergänger löste den Einsatz aus. Er dachte, dass eine Puppe auf Frankenhofener See bei Schlingen treibt. Doch wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Leiche.

Von Markus Heinrich

Rettungskräfte haben die Leiche einer Frau aus einem See bei Bad Wörishofen geborgen. Zuvor hatte ein Spaziergänger die Polizei alarmiert.

Allerdings war zu diesem Zeitpunkt nicht klar, was die Einsatzkräfte vor Ort erwartet. Der Spaziergänger habe am Sonntag gegen 13.15 Uhr mitgeteilt, dass da womöglich eine Puppe oder Ähnliches auf dem Frankenhofener See bei Schlingen treibe, sagte eine Sprecher des Polizeipräsidiums in Kempten unserer Redaktion. Schlingen ist ein Ortsteil von Bad Wörishofen im Unterallgäu. Der Frankenhofener See ist eine Wertach-Staustufe.

Die Identität der Toten aus dem Frankenhofener See bei Schlingen ist noch unklar

Rettungskräfte der Feuerwehr Bad Wörishofen und der Schnell-Einsatz-Gruppe der DLRG Kaufbeuren/Ostallgäu waren vor Ort und bargen die Leiche der Frau.

Wer die Tote ist, weiß die Polizei noch nicht. Die Identität der Frau war auch am Montag noch nicht geklärt. Unklar sei bislang auch die Todesursache, teilte der Polizeisprecher mit.

