Robert Antretter aus Mindelheim und seine Arbeit im Beraterstab der Staatsregierung

Plus Der frühere Mindelheimer Robert Antretter gehörte der Bioethikkommission Bayerns an. Was der SPD-Politiker vom Rauswurf des Corona-Kritikers Christoph Lütge aus dem Ethikrat hält.

Von Johann Stoll

Der Fall hat kürzlich für mächtig Wirbel gesorgt: Weil der Münchner Wirtschaftsprofessor Christoph Lütge als Mitglied des Ethikrates die Corona-Strategie der Staatsregierung in Frage gestellt hat, setzte ihn die Staatskanzlei als Mitglied dieses Beratergremiums kurzerhand vor die Tür. Einer, der jahrelang in einem ähnlichen Beraterstab der Bayerischen Staatsregierung saß, ist der frühere Mindelheimer Bundestags- und Europaabgeordnete Robert Antretter ( SPD). Inhaltlich teilt Antretter zwar die Kritik an Lütge, weil er alles ablehnt, was Leben abstuft. Er hält es aber für einen Fehler, den renommierten Professor nicht im Ethikrat belassen zu haben. Mit manchen seiner Positionen hat er selbst immer wieder Unmut hervorgerufen.

Rund zehn Jahre lang war Antretter Mitglied im Bioethikrat der Bayerischen Staatsregierung, dem zwischen zwölf und 14 Experten verschiedener Fachrichtungen angehörten. Auch in dieser Zeit waren nicht alle einer Meinung. Antretter kann sich aber an keinen Fall erinnern, dass einmal ein Mitglied wegen seiner Position ausgeschlossen worden wäre. „Verhaltenen Unmut“ gab es etwa, wenn Antretter seine Positionen als Katholik vertrat, zumal wenn sie wertkonservativer waren als die der anderen. Das sei bei Themen rund um den Lebensschutz vorgekommen. Antretter ist ein Gegner der Abtreibung. Er hält es aber mit dem französischen Aufklärer Voltaire, dem der Satz nachgesagt wird: „Ich missbillige zwar deine Meinung, würde aber mein Leben dafür einsetzen, dass du sie sagen darfst.“ Antretter war der einzige Sozialdemokrat in dem Gremium und der Einzige, der nicht in Bayern wohnte. Der heute 82-Jährige ist im Raum Mindelheim aufgewachsen und lebt seit fast 50 Jahren in Baden-Württemberg, seit einigen Jahren in Backnang.

Von Edmund Stoiber und Horst Seehofer in den Beraterstab berufen

Zuerst wurde Antretter von Ministerpräsident Edmund Stoiber in den Beraterstab berufen, später von Horst Seehofer. Eine Rolle dürfte gespielt haben, dass Antretter Bundesvorsitzender der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung war. Getagt wurde drei- bis viermal jährlich. Da entstanden auch persönliche Bindungen. So besteht bis heute ein enger Kontakt mit dem Augsburger Weihbischof Anton Losinger. Der Irseer Kreis, in dem Antretter und Losinger ethische Fragen beleuchten, besteht bis heute und ist letztlich aus der Arbeit des Ethikrates hervorgegangen. Nächster Gast übrigens wird die Medizinethikerin Prof. Dr. Christiane Woopen sein.

Während sich der heutige Ethikrat der Staatsregierung auch mit sozial-ethischen Fragen beschäftigt, war die Bioethik-Kommission auf ausschließlich bioethische Fragen begrenzt. Grundsätzlich fanden die Beratungen hinter verschlossenen Türen statt. In Ausnahmefällen wurde ein Bericht aber auch mal veröffentlicht. Antretter nennt eine Schrift über den Einsatz von Robotern in der Pflege, die die jetzige Staatsregierung unter Markus Söder publiziert hat.

"Ich weiß, was wirkliche Unfreiheit sein kann."

Die wichtigsten Themen, mit denen sich der Bioethikrat unter Mitwirkung Antretters befasst hat, waren Hilfen am Lebensende, Leben mit Behinderungen und Embryonenforschung. Ob die Arbeit politische Ergebnisse zur Folge hatte, kann Antretter nur vermuten. Das sei schwer nachvollziehbar, aber wohl doch mehr als ein Feigenblatt.

Würde er heute noch dem Gremium angehören, würde sich Robert Antretter in Fragen der Pandemie-Bekämpfung klar positionieren. „Ich bin eindeutig der Auffassung, dass die Regierungen in Berlin und in München einen guten Job machen. Fehler kämen vor, wie sich beim Impfen gezeigt habe. Die Arbeit von Kanzlerin Merkel, Finanzminister Scholz, Wirtschaftsminister Altmeier und Gesundheitsminister Spahn lobt der SPD-Politiker Antretter als verantwortungsvoll.

Er habe Verständnis für die Ungeduld vieler Menschen. Aber er habe als Kriegskind ganz andere Zeiten erleben müssen. „Ich weiß, was wirkliche Unfreiheit sein kann.“

