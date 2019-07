vor 25 Min.

Rocken statt reiten beim Soundfeld-Festival

Das Soundfeld-Festival in Bad Wörishofen war ein Ereignis für die ganze Familie. Das Musikspektrum war breit, das Freizeitangebot ebenfalls, sodass wirklich jeder, der wollte, auf seine Kosten kommen konnte.

Das Soundfeld-Festival in Bad Wörishofen zieht mit seinem Flair immer mehr junge Gäste auf die Reitanlage.

Von Ulla Gutmann

Zum vierten Mal wurde beim Soundfeld-Festival auf der Reitanlage in Bad Wörishofen getanzt, gefeiert, gecampt und noch mehr Bands, unterschiedlicher Stilrichtungen traten auf zwei Bühnen auf. Rock, Indie, Punk, Post-Punk, Hip-Hop, Elektro, Stoner oder Ska, das musikalische Spektrum war breit gefächert und bot neuen, bekannten und auch überraschenden Hörgenuss für die Festivalfans. Von denen waren alle Altersklassen gekommen, viele Kinder, junge, ältere und junggebliebene Leute. Bei entspannter Atmosphäre lauschten sie der Musik, manche tanzten, am Familiennachmittag planschten Kinder im Pool, viele kannten sich, unterhielten sich.

Vegetarisches Essen stand im Mittelpunkt der Verpflegung. Stephanie Wagner und Kristel Mellis und deren kleine Tochter Matilda saßen neben dem Pool und erzählten, dass sie mit einer Gruppe gekommen sind, Familien mit Kindern, Anreise in Campingmobilen. „Vor drei Jahren waren wir das erste Mal hier, seitdem kommen wir jedes Jahr zum Soundfeld-Festival“, erzählte Stephanie Wagner. Hier trifft sie gleichgesinnte, Leute, auch einige, die sie von früher aus dem Hirsch, der Kult- und Kulturkneipe in Lindenberg, kennt.

Der Gewinn der Veranstaltung geht an soziale Projekte der Veranstalterorganisation „Yalla Yalla Kultur hilft“ aus Bad Wörishofen. So sind die meisten Besucher auch „sozial eingestellt, ernähren sich bewusst, achten auf die Umwelt“. Super kinderfreundlich finden die beiden Frauen aus Waal die Veranstaltung, „man kann die Kinder einfach laufen lassen und muss sich keine Gedanken machen“.

Diese Band arbeitet live Nachrichten aus dem Publikum in die Show ein

Besonders gut kam das Musikprogramm der Band „Das Ding ausm Sumpf“ an, die auf der Bühne groß eine Handy-Nummer angebracht hatten. Übers Handy konnten die Festivalbesucher Texte eintippen und im „Freestyle“ verarbeiteten die beiden Musiker diese postwendend in den Songs. Dazu zog die fetzige Musik viele Besucher vor die Bühne, wo ausgelassen getanzt wurde.

„International Music“, Gewinner des „Album des Jahres 2018“ von der Zeitschrift Musikexpress, war mit ihrem monotonen Gesang und dem oft dröhnenden Instrumentalsound eher gewöhnungsbedürftig, doch es gab auch Rock´n´Roll, Reggae, Punk und Funk von der Band „The Mains“. Vier musikalische Brüder, deren Musik rhythmisch in die Beine ging. Oder Ndiaga Diop, ein Musiker aus dem Senegal, einer der „Top Reggae Stars schlechthin“, wie die Veranstalter versprachen, „dessen Musik afrikanischer Lebensfreude Ausdruck verleiht und das Publikum ansteckt“. Oder Skavaria, der Geheimtipp aus Regensburg, die einen Mix aus Ska, Reggae und Funk in bayerischer Mundart präsentierten begleitet von Blasinstrumenten. Insgesamt waren es immerhin 18 Bands, die fast rund um die Uhr für musikalische Leckerbissen und gute Unterhaltung sorgten. Zuletzt legte an beiden Tagen ein DJ bis drei Uhr morgens auf. Eine gelungene Veranstaltung, die jedes Jahr mehr Musikfans anzieht und, wie sich Organisator Peter Waibel freute, auch immer mehr junge Gäste.

