vor 33 Min.

Romantischer Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg 2019: Start, Öffnungszeiten, Eintritt

Der 20. Romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg startet am 15. November. Alle Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten, Eintritt und Parken: hier.

Auch 2019 findet auf Schloss Kronburg wieder der Romantische Weihnachtsmarkt statt. Zum bereits 20. Mal laden die Veranstalter auf den besinnlichen Markt im Unterallgäu ein. An rund 40 Buden präsentieren Händler und Künstler aus der Region ihre Waren. Der Markt öffnet seine Türen in diesem Jahr das erste Mal am 15. November, der letzte Tag des Weihnachtsmarkts fällt auf Sonntag, den 24. November.

Alle Infos rund um Start, Termine, Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Anfahrt und Parkmöglichkeiten finden Sie hier bei uns in der Übersicht.

Romantischer Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg 2019: Start, Termine und Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg findet in diesem Jahr an zwei Wochenenden im November statt. Der Startschuss für den Markt fällt am Freitag, 15.11.19, zum letzten Mal geöffnet hat er am Sonntag, 24.11.19. Dabei lädt der Weihnachtsmarkt die Besucher stets von Freitag bis Sonntag zum Stöbern ein. Hier gibt es die genauen Infos rund um Termine und Öffnungszeiten:

1. Marktwochenende (15. - 17. November 2019)

Freitag, 15.11.19 von 15.00 - 20.00 Uhr geöffnet

Samstag, 16.11.19 von 11.00 - 20.00 Uhr geöffnet

Sonntag, 17.11.19 von 11.00 - 20.00 Uhr geöffnet

2. Marktwochenende (22. - 24. November 2019)

Freitag, 22.11.19 von 15.00 - 20.00 Uhr geöffnet

Samstag, 23.11.19 von 11.00 - 20.00 Uhr geöffnet

Sonntag, 24.11.19 von 11.00 - 20.00 Uhr geöffnet

Schloss Kronburg: Eintritt und Infos zum Romantischen Weihnachtsmarkt 2019 im Unterallgäu

In diesem Jahr bieten auf Schloss Kronburg über 40 individuelle Kunsthandwerker ihre handgefertigten Produkte zum Verkauf an. Die Stände werden dabei sowohl im Außenbereich, als auch in den Räumlichkeiten des Schlosses aufgebaut. Auch für Verpflegung wird gesorgt.

Der reguläre Eintrittspreis zum 20. Romantischen Weihnachtsmarkt beträgt vier Euro pro Person. Dabei sind Kinder bis 14 Jahre frei, Behinderte und Studenten mit Ausweis erhalten Ermäßigungen. Hunde dürfen an der Leine mitgeführt werden, lediglich gelistete "Kampfhunderasse" sind auf dem Markt verboten. Der Veranstalter wird außerdem zur Sicherheit der Besucher Taschenkontrollen durchführen.

Romantischer Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg 2019 im Allgäu: Anfahrt, Parken

Wer zum Romantischen Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg mit dem Auto anreist, kann entlang der Straßen und auf den Wiesen am Schlossberg parken. Eine Einweisung zu den Parkplätzen wird von der örtlichen Feuerwehr vorgenommen. Die Gehzeit zum Schloss beträgt ca. 15 Minuten.

Die Zufahrt zum Schloss ist während der Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes nicht möglich. Der Zugang zum Weihnachtsmarkt erfolgt über den Schlossberg. Weil sich im Hof Kies befindet, ist der Markt für Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer möglicherweise schlecht/nicht geeignet.

Themen folgen