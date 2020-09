13:00 Uhr

Roter Porsche überholt trotz Gegenverkehr

Grob verkehrswidrig hat sich laut Polizei der Fahrer eines roten Porsche verhalten, der am Montag gegen 17.15 Uhr trotz Gegenverkehr auf der Straße zwischen Tussenhausen Richtung Türkheim zu einem riskanten Überholmanöver ansetzte. Jetzt fahndet die Polizei nach dem Fahrer des Sportwagens.

Reaktionsschnell verhinderte eine 57-jährige Autofahrerin am Montagnachmittag auf der Verbindungsstraße Richtung Türkheim von Tussenhausen kommend durch eine Vollbremsung einen möglicherweise folgenschweren Unfall. Laut Polizei setze der Fahrer eines roten Porsche rund 30 Meter vor der Einmündung zur Staatsstraße und der dortigen Verkehrsinsel mit hoher Geschwindigkeit zum Überholen an, obwohl Gegenverkehr kam. Dank der Vollbremsung wurde niemand verletzt wurde und es entstand auch kein Schaden - die Polizei ermittelt jetzt aber dennoch gegen den Fahrer, der sich grob verkehrswidrig verhalten habe. Vor allem ein Fahrzeugführer aus dem Gegenverkehr, der sich gegen 17.15 Uhr an der entsprechenden Einmündung befunden hat, soll sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 melden.

