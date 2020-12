vor 19 Min.

Rückblick: So war das Festival der Nationen 2020

Plus Das berühmte Festival stand heuer im Zeichen der Pandemie. Corona zum trotz konnte die Konzertreihe in Bad Wörishofen dennoch stattfinden. Und wieder einmal waren einige Stars der klassischen Musik zu Gast.

Von Oliver Wolff

Im Corona-Jahr 2020 fielen auch in Bad Wörishofen zahlreiche Veranstaltungen aus. Das Festival der Nationen aber gab es, wenngleich unter einzigartigen Bedingungen. Wärmebildkameras an den Eingängen, Weltstars, die ihre Programme zweimal am Abend präsentierten, damit doch möglichst viele Zuhörer dabei sein konnten – und ein Roboter als heimlicher Star.

Er überreichte die Blumen an die Künstler, Kontakt sollte ja vermieden werden. 14 Konzerte und insgesamt 2800 Besucher statt 5500, wie im Vorjahr lautete die Bilanz, nachdem maximal 200 Zuhörer im 1000-Plätze-Kursaal erlaubt waren. Mit dabei waren Star-Geigerin Julia Fischer, der herausragende Beethoven-Interpret Rudolf Buchbinder, der gefeierte Pianist Daniil Trifonov und auch Tenor Rolando Villazón.

110 Bilder Die schönsten Bilder vom Festival der Nationen in Bad Wörishofen Bild: Bernd Feil, Alf Geiger

Auch die Mindelheimer Zeitung war mit „Kinder spielen für Kinder“ vertreten, einer gemeinsamen Aktion mit dem Festival. „Wir haben noch nie ein Festival erlebt, in dem die Kunst derart im Mittelpunkt stand“, sagte am Ende Intendant Winfried Roch aus Türkheim. Ebenfalls stattfinden konnte das 30. Festival „Jazz goes to Kur“, ebenfalls in ungleich kleinerem Rahmen. Vor allem heimische Gruppen waren zu erleben, unter anderem die Swing-Combo des Kurorchesters oder die Jazz-Kur Bigband. Im Mittelpunkt stand die „Bayrisch Jazz Group“ im Kurtheater von Bad Wörishofen.

Lesen Sie auch:





Themen folgen