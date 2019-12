vor 7 Min.

Rückblick auf ein gutes Jahr

Bürgermeister Christian Kähler sieht den Markt gut in der Spur. Die Kindergärten sind im kommenden Jahr die größte Aufgabe

Von Wilhelm Unfried

„2019 war ein anstrengendes Jahr“, begann Bürgermeister Christian Kähler seine Rede bei der Jahresabschlusssitzung des Marktrates. „Wir haben vieles angeschoben und viel erreicht“, sagte er weiter. Und mit einem Blick auf die begonnenen Baumaßnahmen werde es auch 2020 nicht langweilig. Dass Türkheim diese Aufgaben relativ entspannt angehen kann, dafür sorgten die Zahlen von Kämmerer Claus-Dieter Hiemer. Die Einnahmen waren in diesem Jahr höher als erwartet, die Schulden wurden abgebaut und die Rücklagen erhöht. Da stand dann einem fröhlichen Abend nicht mehr im Wege.

Zum letzten Mal trafen sich die Räte in dieser Zusammensetzung zur Jahresschlussfeier im Rathaus. Bekanntlich wird im März ein neuer Marktrat gewählt. Und somit war es auch Rückblick auf die Arbeit des Rates in den vergangenen sechs Jahren. Der Bürgermeister ließ noch einmal die wichtigsten Ereignisse des ablaufenden Jahres Revue passieren. Viel Einsatz hätten die Erweiterungen der beiden Kindergärten erfordert. Kähler freute sich, dass man beim Kindergarten St. Joseph voll im Zeitplan sei, beim Kindergarten Elisabeth hinke man etwas hinter her. Dies sei aber kein „Beinbruch“. Weitere Schwerpunkte seien die geplante Erweiterung der Grundschule gewesen und der Bürgermeister war besonders stolz auf die Ausweisung von drei neuen Baugebieten. Damit könne Türkheim weiter wachsen. Schon in diesem Jahr habe es einen Zuwachs von 130 Personen auf nun 7348 Einwohnern gegeben. In der VG lebten derzeit 11837 Menschen. Er bedankte sich bei den Räten und den beiden stellvertretenden Bürgermeistern für die gute Zusammenarbeit. Fleißig sei man gewesen. Zu 18 Sitzungen sei der Rat zusammengekommen, dabei wurden 172 Beschlüsse gefasst. Dazu kamen noch sieben Sitzungen des Bauausschusses. Er selbst habe noch 45 Trauungen vorgenommen.

Trotz der vielen Investitionen stehe der Markt finanziell gut da. „Es ist immer noch Geld in der Kasse“, hatte VG-Kämmerer Claus-Dieter Hiemer seinen Überblick über die Finanzen umschrieben.

In der Tat kam die gesamtwirtschaftliche Lage auch Türkheim zugute. Die Steuereinnahmen seien auch in 2019 wiederum höher als erwartet und hätten sich sehr erfreulich entwickelt, so Hiemer in seinem Kassenbericht. So seien 4,4 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer zu erwarten. Vorgesehen waren 3,8 Millionen, also ein Plus von 600.000 Euro. 2018 waren es noch 3,65 Millionen. Auch die Beteiligung an der Einkommenssteuer liege voll im Trend. Man erwarte 4,17 Millionen.

Die Schulden habe man kontinuierlich abbauen können. Der Schuldenstand sinke zum Jahresende auf rund 366.000 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung 50 Euro entspreche. Die Rücklagen stiegen auf 2,3 Millionen Euro und seien somit auch höher als erwartet.

Kähler setzte an den Schluss seiner Rede einen herzlichen Dank an die Verwaltung und die Markträte. Und besonders an deren Ehepartner, denn die hätten auf einiges verzichten müssen und er schloss besonders seine Gattin mit ein. Den Dank gab zweiter Bürgermeister Walter Fritsch zurück. Der Bürgermeister sei nun drei Jahre im Amt. Und lobte Er konstatierte Christian Kähler, dass er sich sehr schnell eingearbeitet habe, und lobte sein sachlich ruhiges Wesen, das beim Run um Fördergelder schnell umschlagen könne. Dann gehe das Schlagwort „das geht nicht“ überhaupt nicht. Sollte der Bürgermeister in dem Tempo weiter machen, so könne man, so Fritsch spaßig, 2025 die Stadterhebung angehen. Fritsch überreichte Kähler für das Engagement ein Geschenk und seiner Frau Petra einen Blumenstrauß.

Dann wurde es im Foyer feierlich: Nico, Nan und Robin von der Musikschule stimmten mit ihren Gitarren und Klara, Greta und Benno mit Violine und Querflöte auf das Fest ein. Und das Jahr klang dann mit einem gemeinsamen Abendessen aus. Das letzte Wort hatte der Bürgermeister. Er lud wieder alle Türkheimer ein, recht zahlreich in der Silvesternacht zum Ludwigstor zu kommen, um gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen.

Themen folgen