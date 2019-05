vor 34 Min.

Rüstzeug für Schüler in der digitalen Welt

MZ-Redaktionsleiter Johann Stoll (rechts) mit Lehrerin Ute Geraci und Schülerinnen und Schülern der Beruflichen Schulen Bad Wörishofen am Tag der Pressefreiheit.

MZ-Redaktionsleiter Johann Stoll warnt Jugendliche vor Fake-News und gibt Tipps, um diese zu erkennen.

Von Von Markus Heinrich

Unfassbar: Der frühere US-Präsident Barack Obama nennt seinen Nachfolger Donald Trump vor laufender Kamera einen Vollidioten! Jeder kann es sehen, Obama ist ja groß im Bild. Muss ja wahr sein, oder? Ist es aber nicht. Das Video, das Johann Stoll gestern Schülern der Beruflichen Schulen Bad Wörishofen zeigte, ist eine Fälschung. Deepfake nennt sich das, sozusagen die Steigerungsform von Fake-News.

Stoll, Redaktionsleiter der Mindelheimer Zeitung, war zum Tag der Pressefreiheit Gast der Schule. Am Schülermedientag zeigte er, wie schnell heute Lügen eine riesige Reichweite erzielen – und wie die Schüler überprüfen können, ob sie gerade an der Nase herumgeführt werden. Das Obama-Video übrigens wurde in den USA zu genau diesem Zweck gedreht – um zu zeigen, wie einfach man Menschen manipulieren kann. Die Auflösung erfolgt im Video selbst.

Gefälscht und gelogen wurde zu allen Zeiten, macht Stoll klar

Dass Nachrichten und Fotos gefälscht werden, ist dabei keine Erfindung der Neuzeit. Stoll zeigte Beispiele aus Stalins Russland oder der Nazi-Herrschaft in Deutschland. „Selbst die Kirche hat gelogen, dass sich die Balken biegen“, berichtete Stoll und nannte die Konstantinische Schenkung. Die Urkunde aus dem 8. Jahrhundert, welche der Kirche nichts weniger als die Herrschaft über weite Teile des Römischen Reiches übertrug, entpuppte sich erst 600 Jahre später als Fälschung. Doch so schnell und einfach wie im digitalen Zeitalter war es noch nie, Falschmeldungen zu produzieren. Stoll warnte vor einer „Riesengefahr“. Mit Deepfakes etwa könnte man Unternehmern Dinge in den Mund legen, welche ihr Unternehmen gefährden. Politikern könnten Aussagen zugeschrieben werden, welche Wahlen beeinflussen.

Oft reichen schon weitaus plumpere Fälschungen, um eine Menge Verwirrung zu stiften. Auch das zeigte Stoll in seinem Vortrag „Fakt oder Fake?“. Das Chip-Implantat für Neugeborne etwa, als Ersatz für den Personalausweis: erlogen. „Obama verbietet das Verlesen des amerikanischen Treueschwurs an Schulen“: kein Wort wahr. Trotzdem gab es dafür über zwei Millionen Engagements auf Facebook. Dokumentiert wurde dies 2016 mit dem Analysewerkzeug Buzzsumo.

Auch der Missbrauchsskandal in Mindelheim wird zum Thema

Stoll erinnerte auch an die Diskussion um Straftaten von Asylbewerbern. Die Internetseite hoaxmap.org etwa sammelt seit drei Jahren Beispiele, wie vielfach geteilte Gerüchte aus den sozialen Netzwerken durch Recherche, zumeist von Journalisten, widerlegt wurden. Fast 500 Fälle sind dort bislang dokumentiert. Stoll riet den Schülern zu einem gesunden Misstrauen, selbst wenn es „nur“ um die Nachricht von einem Riesenhai geht – auch das: gefälscht. Die Schüler sollten hinterfragen, wer die Nachricht veröffentlicht hat, Fotos auf weitere Angaben prüfen, oft genügt dazu schon ein Klick mit der rechten Maustaste auf das Bild. Auch als Journalist sei es nötig, misstrauisch zu sein, berichtete Stoll und erinnerte an den Missbrauchsskandal am Mindelheimer Maristeninternat, welcher erst durch journalistische Hartnäckigkeit ans Licht kam. Stoll hatte den ersten Darstellungen des Ordens aus guten Gründen keinen Glauben geschenkt.

„Seriöse Medien nennen ihre Quellen und haben diese vorab auf ihre Glaubwürdigkeit überprüft“, sagte Stoll. „Passieren Fehler, werden diese sichtbar korrigiert.“ An solchen Kriterien könnten sich die Schüler orientieren. Dass die Menschen in Deutschland den etablierten Medien weiterhin Vertrauen schenken, zeigte Stoll auch. Die Ludwig-Maximilians-Universität München hat ermittelt, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk, die überregionale Presse samt Online-Angeboten sowie die Lokalzeitungen und Rundfunkstationen hohes Vertrauen genießen. (m.he)

Themen Folgen