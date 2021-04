Rund 20 Corona-Fälle bei Grob in Mindelheim

Offenbar ist es jetzt erstmals auch bei Mindelheims größtem Arbeitgeber zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Die Rede ist von rund 20 Fällen in einer Abteilung.

Bei der Firma Grob in Mindelheim hat es in einer Abteilung offenbar einen Corona-Ausbruch gegeben. Wie der Bayerische Rundfunk am Donnerstagabend meldete, sind rund 20 Mitarbeiter betroffen. Das Unternehmen habe bestätigt, dass es „innerhalb einer einzelnen Abteilung erstmals eine Häufung positiver Corona-Testergebnisse“ gebe.

In Mindelheim gab es eine Reihentestung der Kontaktpersonen

Die Betroffenen sind in Quarantäne, am Donnerstag hat es zudem eine Reihentestung von Kontaktpersonen gegeben. Die Ergebnisse stehen noch aus. (mz)

