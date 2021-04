SPD/FDP-Fraktion wirft Landrat Eder „Corona-Irrfahrt“ vor

Die Kreistagsfraktion der SPD und FDP kritisiert den Facebook-Post des Landrats zu den Corona-Tests an den Schulen.

Nach den Grünen hat nun auch die SPD/FDP-Kreistagsfraktion erklärt, dass sie sich von den Aussagen des Landrates in dessen jüngstem Facebook-Post distanziert. (Mehr dazu lesen Sie hier: Landrat Alex Eder lehnt Corona-Tests an Schulen ab) Landrat Alex Eder sorge mit seinen regelmäßigen Postings für Verunsicherung und Unverständnis bei vielen Bürgerinnen und Bürgern, heißt es in der Erklärung. Diese, insbesondere Eltern und Lehrkräfte, hätten sich in den vergangenen Tagen bei verschiedenen Kreisräten gemeldet.

Die SPD/FDP-Kreistagsfraktion wirft Landrat Alex Eder vor, zum "Ober-Querdenker" des Unterallgäus zu werden

Die SPD/FDP-Kreistagsfraktion sieht in den unsachlichen und emotionalen, größtenteils aus Kettenbriefen der Querdenker-Szene stammenden Schriftstück des Landrates, kein geeignetes Mittel, Schüler und Eltern sinnvoll durch die Pandemie zu begleiten. „Wir sind darüber besorgt, dass unser Landrat sich selbst immer weiter in Richtung Querdenker manövriert, gerade weil diese zunehmend vom Verfassungsschutz mehrerer Bundesländer beobachtet werden.“ Eder mausere sich mit seinen Facebook-Veröffentlichungen allmählich zum „Ober-Querdenker“ des Landkreises. Ein Landrat habe in der Nähe dieser Bewegung nichts zu suchen, so die Kreisräte der SPD und FDP. Eder solle zur Sacharbeit zurückkehren, anstatt sich in misslungenen Textereien zu verlieren. Mit dem entsprechenden Einfühlungsvermögen der Lehrer und Erzieher sei es vollkommen vertretbar, die Kinder in der Schule zu testen beziehungsweise diese einen Selbsttest unter Aufsicht von Pädagogen vornehmen zu lassen.

Die Kreisräte von SPD und FDP fordert den Unterallgäuer Landrat auf, den Corona-Tests mit Pragmatismus zu begegnen

Dem Landrat raten die SPD/FDP-Kreisräte, anstatt zu spalten, Möglichkeiten und Testoptionen aufzuzeigen sowie selber mit gutem Beispiel voran zu gehen. Besser als „Horrorszenarien zu veröffentlichen und Panik zu schüren“, sei es, mit Pragmatismus an die Sache zu gehen. Ein regelmäßiger Corona-Online-Bürgerdialog, wie in anderen Landkreisen bereits praktiziert, könnte hier für Transparenz und Aufklärung sowie Verständnis bei den Eltern sorgen. Auch die Schaffung von Testräumen an Schulen, um beim Test auf Wunsch eine gewisse Privatsphäre zu schaffen, wäre umsetzbar. Die SPD/FDP-Fraktion appelliert auch an die Kolleginnen und Kollegen der Freien Wähler im Kreistag, nun endlich auf den Landrat einzuwirken und dessen „Corona-Irrfahrt“ zu stoppen. (mz)

