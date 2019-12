11:44 Uhr

SPD: Nach Zerwürfnis eigene Liste

Sozialdemokraten erläutern, wie es nach dem Paukenschlag vor der Nominierung weitergeht – und senden ein klares Signal an Bürgermeisterkandidatin Glöckner.

Von Markus Heinrich

Die SPD Bad Wörishofen will die parteilose Regine Glöckner auch nach dem Zerwürfnis als Bürgermeisterkandidatin unterstützen. Das teilte am Freitag Reinhard Dörner mit, der Ortsvorsitzende der Sozialdemokraten.

Dörner hatte am Donnerstag die für den Abend geplante Nominierungsversammlung für die Stadtratskandidaten abgesagt, zunächst ohne Begründung. Wenig später hatte Regine Glöckner mitgeteilt, sie werde nicht auf einer gemeinsamen Liste kandidieren. Wahl 2020: Team-Kneippstadt-SPD zerbricht

Dörner sagt dazu, bei der „Erstellung eines gemeinsamen Programmes für die Stadtratswahl, zu dem die SPD den Entwurf lieferte, gab es Probleme zwischen der Bürgermeisterkandidatin Regine Glöckner und den SPD-Vertretern.“ Dies habe am Ende zu der Entscheidung geführt, keine gemeinsame Stadtratsliste von „Team-Kneippstadt-SPD“ aufzustellen. Die SPD Bad Wörishofen werde nun am 10. Januar eine eigene Liste für die Stadtratswahl 2020 in Bad Wörishofen aufstellen, kündigt Dörner an.

Wie SPD und Glöckner die Gründe für das Zerwürfnis schildern

Glöckner hatte gesagt, ihre „Vorstellung, Haltung und Herangehensweise hinsichtlich kommunalpolitischer Programmatik, Kooperation, Transparenz, Kommunikation und Kompromissbereitschaft sind auf Dauer nicht mit den Auffassungen der SPD-Funktionsträger kompatibel gewesen.“ Gegenüber der Mindelheimer Zeitung kritisierte sie: „Die Ansage war: die SPD macht das Programm.“ Sie aber habe ein gemeinsames Programm gewollt. Als Folge haben neben Glöckner den Angaben zufolge auch alle anderen parteilosen Bewerber ihre Kandidatur für die gemeinsame Liste zurückgezogen. „Meine bereits erfolgte Nominierung als Bürgermeisterkandidatin bleibt aufrechterhalten“, sagt Glöckner. Sie wolle weiterhin Bürgermeisterin von Bad Wörishofen werden. Ob Glöckner ihre parteilose Kandidatur in dieser Weise weiterführen kann, lasse man derzeit prüfen.

Für die SPD steht derweil fest: „An der Unterstützung von Regine Glöckner als Bürgermeisterkandidatin ändert sich nichts“, so Reinhard Dörner. „Wir haben nach wie vor das gemeinsame Ziel den neuen Bürgermeister zu stellen.“ Man werde sich an weiteren Diskussionen über das Zerwürfnis nicht beteiligen. Regine Glöckner wurde Anfang Dezember bei einer Versammlung im Hotel Tanneck mit 35 von 43 Stimmen als Bürgermeisterkandidatin für die überparteiliche Liste Team-Kneippstadt-SPD gewählt. Derzeit gehört sie zu fünf Kandidatinnen und Kandidaten, die Bürgermeister von Bad Wörishofen werden wollen. In der nächsten Woche soll ein sechster Bewerber hinzukommen, wenn die neue Gruppierung Generation Fortschritt nominiert.

