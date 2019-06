17:49 Uhr

Salamander stellt sich dem Wettbewerb

Für Mitarbeiter des neuen Tochterunternehmens soll sich nach der Umstrukturierung nichts ändern.

Salamander Türkheim macht sich eigenen Angaben zufolge „fit für den internationalen Wettbewerb“ und hat deshalb den Produktionsbereich zu einem eigenen Tochterunternehmen ausgelagert.

Die Salamander Industrie-Produkte startet laut Unternehmenssprecherin Anna Rausch in diesen Tagen mit der Salamander Extrusion GmbH am Hauptsitz in Türkheim. Für die Mitarbeiter der Salamander Extrusion werde sich künftig nichts ändern. Die Gründung der Gesellschaft habe „keinerlei Einfluss auf die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer“. Dies bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung auch die zuständige Bezirksstelle der Gewerkschaft BGE in Augsburg.

Salamander Türkheim zählt zu den internationalen Top-Anbietern für Profile für Fensterbauer

Die 100-prozentige Tochter bündle und optimiere zukünftig den Kern-Produktionsbereich in einer neuen Gesellschaft, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Das Familienunternehmen Salamander Industrie-Produkte GmbH gehört mit zu den führenden europäischen Qualitäts-Systemgebern für energiesparende Fenstersysteme aus Kunststoff für wachstumsorientierte Fensterbauer.

Mit einem Exportanteil von über 75 Prozent gehört Salamander zu einem der internationalen Top-Anbieter von Profilen für Fensterbauer. Um die permanente Verbesserung der Leistung in der Produktion zu gewährleisten, wurde rückwirkend, zum 1. Januar 2019 aus der Salamander Industrie-Produkte GmbH ein neuer Geschäftsbereich gegründet, die Salamander Extrusionsgesellschaft. In den Bereichen Mischerei, Extrusion und Technologie sind nach Unternehmensangaben derzeit insgesamt 103 Mitarbeiter am Standort Türkheim beschäftigt. Zwischen der Geschäftsführung, Mitarbeitern, dem Betriebsrat und er Gewerkschaft sei „der Betriebsübergang in enger Abstimmung reibungslos gemeistert worden“.

Die Umstrukturierung bei Salamander soll sich positiv auf die Produktivität des Türkheimer Werks auswirken

Das Unternehmen teilte weiter mit, dass im Zuge der Ausgründung die Prozesse sowie Produktionsabläufe der Extrusion gezielt optimiert worden seien und würden zukünftig weiter verbessert, was sich positiv auf die Produktivität des Werks auswirke. Die gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit stärkt Salamander auf dem Weg in die internationale Zukunft.

Die Salamander Industrie-Produkte GmbH gehört zu den führenden Systemgebern für energiesparende Fenster- und Türsysteme aus Kunststoff. Weltweit beschäftigt Salamander rund 1400 Mitarbeiter und vertreibt seine Profilsysteme in über 70 Ländern der Welt.

