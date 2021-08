70.000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand in Salgen

Elektrogeräte, die zum Laden angeschlossen waren, haben am Freitag einen Wohnungsbrand in Salgen ausgelöst. Laut Polizei breitete sich das Feuer in der Küche schnell aus und die ganze Wohnung wurde stark verrußt.

Vier Feuerwehren aus der Nachbarschaft waren in Salgen im Einsatz

Die Feuerwehren aus Salgen, Pfaffenhausen, Mindelheim und Kirchheim halfen beim Löschen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.