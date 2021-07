Salgen

16:51 Uhr

Die Salgener Senioren-WG lebt fast wie eine Großfamilie

Nachmittags treffen sich die Bewohner der ambulant betreuten Wohngemeinschaft in Salgen gerne zu Kaffee und Kuchen. Die meisten von ihnen kommen aus der Region. Für Karolina Ohneberg bedeutete der Einzug sogar die Rückkehr in ihr früheres Zuhauses.

Plus In einem 300 Jahre alten Haus in Salgen ist eine Wohngemeinschaft entstanden, die Vorbild für viele Gemeinden sein könnte. Der Organisator ist sicher: Da war der Herrgott mit im Spiel.

Von Johann Stoll

Karolina Ohneberg wohnt wieder daheim, und das ist für die ältere Dame ein unwahrscheinliches Geschenk. Sie ist in das Haus in Salgen eingezogen, in dem sie jahrzehntelang mit ihrem Mann das Gasthaus zum Löwen bewirtschaftet hat. 88 Jahre ist sie inzwischen alt und froh, in einer Hausgemeinschaft leben zu können, wo für sie gewaschen, wo jeden Tag frisch gekocht wird und wo ein Pflegedienst rund um die Uhr im Einsatz ist für ein lebenswertes Leben im hohen Alter. Diese ambulant betreute Wohngemeinschaft für Seniorinnen und Senioren ist eine Einrichtung, die es eigentlich überall geben müsste.

