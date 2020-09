09:00 Uhr

Salgener Radfahrer schafft 724 Kilometer in nur 36 Stunden

Plus In den vergangenen Jahren haben schon etliche Radbegeistert die Strecke Hamburg-Unterallgäu zurückgelegt – aber wahrscheinlich die wenigsten in so kurzer Zeit wie Daniel Kreher aus Salgen.

Von Sandra Baumberger

Sportmuffel werden es wohl nie verstehen: Warum nur radelt man von Hamburg nach Salgen – und das auch noch im Wettlauf gegen die Zeit? Warum strampelt man sich im wahrsten Sinne des Wortes ab, um die 724 Kilometer in gerade einmal 36 Stunden zu schaffen? Und nimmt es in Kauf, in dieser Zeit gerade einmal 30 Minuten zu schlafen, in drei Pausen von je zehn Minuten? Kurz: Warum nur schindet man sich derart? „Ja, ich weiß auch nicht“, sagt Daniel Kreher aus Salgen, der genau das getan hat, und lacht. „Das war einfach so ein Selbsttest.“

Salgener Radsportler ist ein Grenzgänger

Dazu muss man vielleicht wissen, dass der 33-Jährige seine Grenzen schon öfter ausgelotet hat: Vor zwölf Jahren ist er zu seiner ersten großen Radtour aufgebrochen, allein durch Norwegen. Später war er mit dem Motorrad und immer wieder auch mit dem Fahrrad in aller Herren Länder unterwegs, ist acht Tage lang bei minus 22 Grad auf Skiern durch Lappland gelaufen und vor zwei Jahren dann zusammen mit seiner Frau Steffi die 2000 Kilometer von Trondheim ans Nordkap geradelt, mit zwei der inzwischen drei kleinen Töchter im Fahrradanhänger.

Und diese letzte Tour war es auch, die ihn zur jetzigen gebracht hat: Zusammen mit seiner Frau war er schon von Stavanger nach Trondheim geradelt, jetzt fehlte nur noch die Etappe zwischen Hamburg und Salgen, um – in mehreren Etappen – von dort bis an den nördlichsten Punkt Europas geradelt zu sein. Und weil das für einen wie Daniel Kreher offenbar noch nicht Herausforderung genug ist, hat er die Zeit ins Spiel gebracht. „Ich hab’ mir ausgerechnet, dass ich das in 40 Stunden schaffen müsste“, erzählt er. Zwar fahre er eigentlich nie lange Strecken, aber dafür das ganze Jahr über täglich von Salgen nach Mindelheim, wo er als Konstrukteur bei der Firma Grob arbeitet. „Dadurch hat man schon mal eine gewisse Grundausdauer.“ Die stählt er zusätzlich bei den Fahrten mit den Kollegen vom Veloclub Mindelheim, die ihm etliche hilfreiche Tipps mit auf den Weg gaben, und seit einem Jahr auch beim Triathlon-Training.

Essen und Trinken? Natürlich alles auf dem Rennrad

Nach zwei Testfahrten, 200 und 300 Kilometer lang, packte er sein Rennrad und die sprichwörtlichen sieben Sachen und setzte sich damit in den Zug. In einem Vorort von Hamburg angekommen stieg Daniel Kreher dann aufs Rad und im Grunde nur noch zum Einkaufen wieder ab. Gegessen und getrunken hat er während der Fahrt und zwar stündlich und nicht eben gesund. „Da haust du dir halt irgendwelche Burger rein“, gibt er lachend zu. „Die haben viele Kalorien und sind praktisch zum Mitnehmen.“ 27.000 Kalorien hat er während der Tour verbrannt, viel mehr als er in dieser Zeit hätte essen können.

Worüber er sich bei der Vorbereitung aber noch mehr Gedanken gemacht hat als übers Essen, war der Schlaf: Würde er wirklich mit einem Minimum davon auskommen, oder irgendwann wie in Trance vom Fahrrad kippen? „Aber mit drei kleinen Kindern daheim bin ich ja schon ein bisschen geimpft und komme mit recht wenig Schlaf aus“, meint er. Gerade einmal drei zehnminütige Pausen hat er sich gegönnt: mit dem Kopf auf dem Helm direkt auf dem Radweg, in einem Bushäuschen und auf einer Parkbank. Bequem war das nicht, aber das sollte es ja auch nicht sein, er wollte schließlich auf keinen Fall in Tiefschlaf fallen. Das hätten wahrscheinlich aber auch die Temperaturen verhindert: Tagsüber hatte es gut 30 Grad, nachts gerade noch neun. „Von daher ist man eigentlich ganz froh, wenn man wieder auf’m Fahrrad hockt und wieder warm wird“, sagt Daniel Kreher. Insgesamt habe er mit dem Wetter aber großes Glück gehabt: „Es hat nur mal drei Stunden geregnet.“

Daniel Krehers Ziel: Teilnahme an einem Ultra-Distance-Rennen

29 Stunden war er in Bewegung, hat 5400 Höhenmeter überwunden und hatte – wieder in Salgen angekommen – dann doch ein klein wenig Muskelkater. Ein gutes Stück größer könnte der beim nächsten Vorhaben ausfallen: Daniel Kreher würde gerne mal bei einem Ultra-Distance-Rennen starten, einem Radrennen, bei dem die Fahrer mehrere 1000 Kilometer zurücklegen. Wieder stellt sich die Frage, warum er sich das bloß antut. „Das brauch’ ich zwischenrein. Da brennt etwas in mir. Das ist meine Erfüllung“, erklärt er. „Das weiß auch meine Frau und deshalb unterstützt sie mich auch. Dann powere ich mich ein paar Tage aus – und dann geht’s wieder.“

