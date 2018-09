vor 38 Min.

Salzige Tour durch Mindelheim

Im Mittelalter führte eine wichtige Straße durch die Stadt. Besondere Führung am „Tag des offenen Denkmals“

Im Mittelalter war Salz einer der begehrtesten Rohstoffe. Damit konnten Lebensmittel nicht nur gewürzt, sondern vor allem haltbar gemacht werden. Transportiert wurde das wertvolle Gut über sogenannte „Salzstraßen“ – eine davon verlief durch Mindelheim.

Am „Tag des offenen Denkmals“ organisieren die Kreisheimatpfleger Peter Hartmann und Peter Kern eine Führung durch diese historische Straße in Mindelheim. Zwischen Oberem und Unterem Tor entspricht die Straßenführung der Maximilianstraße exakt der mittelalterlichen Salzstraße. Diese war Teil der Verbindung von München über Landsberg nach Mindelheim und weiter nach Memmingen.

So bedeutend war und ist die Straße für Mindelheim

Die Kreisheimatpfleger sprechen in ihrer Führung über die Entstehung der Straße, ihre historische Bedeutung und ihre heutige Aufgabe. „Die Straße ist heute kein Verkehrsort mehr, sondern ein Aufenthaltsort“, erklärt Heimatpfleger Kern. Heute habe die Straße ganz andere Anforderungen zu erfüllen: Sie bietet Platz für Fußgänger, Parkmöglichkeiten, attraktive Gastronomie und alle drei Jahre auch für das Frundsbergfest. Heimatpfleger Hartmann weist darauf hin, dass die Umzüge und die vielen Besucher die Straße enorm beanspruchen. Den „Tag des offenen Denkmals“ wollen die Kreisheimatpfleger nutzen, um die unterschiedlichen Aspekte der Straße zu zeigen.

Diesen besonderen Tag gibt es schon seit 25 Jahren in Deutschland. Die Idee stammt aus Frankreich und wurde inzwischen in mehr als 50 europäischen Ländern übernommen. Ziel des Tages ist es, auf sehenswerte Denkmäler aufmerksam zu machen und Interessierten den Zugang zu ermöglichen. Aber nicht alle teilnehmenden Denkmäler sind im Internet aufgelistet. „Viele Ortsvereine öffnen auch einfach spontan eine Kapelle. Das wird nicht immer groß bekannt gemacht“, erklärt Kern. Deshalb lohnt es sich, an diesem Tag die Augen offen zu halten.

Treffpunkt ist am Forum in Mindelheim

Organisiert wird die Aktion von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Dieses Jahr lautet das Motto: „Entdecken, was uns verbindet“. Aus diesem Grund haben sich die Kreisheimatpfleger für die Führung durch die Maximilianstraße entschieden. Im Mittelalter diente sie als Verbindung zwischen Städten und Ortschaften, heute ist sie mehr Treffpunkt und verbindet dadurch Menschen miteinander. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist am Sonntag, 9. September, um 14 Uhr am Postamt beim Forum in Mindelheim. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

