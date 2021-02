vor 32 Min.

Satire: Bedernau steht unter Strom

Plus In Bedernau gibt es neben Erdöl offenbar noch weitere Bodenschätze.

Von Coco Lores

Es ist nicht weniger als eine wissenschaftliche Sensation: Rund um die Therme in Bedernau gibt es offenbar ein natürliches unterirdisches Stromreservoir, aus dem die Elektronen nur so sprudeln. Ob es einen Zusammenhang mit den dort ebenfalls nachgewiesenen und seit langem bekannten Erdölvorkommen und warmen Quellen gibt und vor allem, wodurch der Strom erzeugt wird, sollen weitere geophysische Untersuchungen zeigen. Derweil gibt es schon erste Ideen für die Nutzung des neuen "Bodenschatzes".

Bürgermeister Jürgen Tempel steht regelrecht unter Strom

So haben findige Bürger eine Ruhebank am Waldrand nicht nur mit einem Flaschenöffner, sondern nun auch mit einer Steckdose ausgestattet, an der jeder Spaziergänger ganz entspannt seine Akkus aufladen kann. Bürgermeister Jürgen Tempel steht derweil regelrecht unter Strom: Er will prüfen, ob sich über den Verkauf des Stroms an der Deutschen Strombörse die Gemeindefinanzen spürbar aufbessern lassen.

