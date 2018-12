Saubere Tracht und tänzerische Ausstrahlung

In der TV-Halle in Türkheim fand jüngst das Jugendwertungsplatteln als Vorentscheid zur Teilnahme am „Bayerischen Löwen“, der Bayerischen Meisterschaft im Schuhplatteln und Dirndldrehen statt. Der Nachwuchs aus den Trachtenvereinen Ettringen, Mindelheim, Ottobeuren und Türkheim, zeigte sein ganzes Können. Auf dem Foto sind die Erstplatzierten der jeweiligen Altersklassen zu sehen.

Bild: Christine Scherf