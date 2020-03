vor 17 Min.

Schätzen Sie selbst: So hat sich Mindelheim verändert

Plus Seit 2002 ist Stephan Winter Rathauschef in Mindelheim. Was hat sich in dieser Zeit in der Kreisstadt verändert? Zeichnen Sie eine Kurve - und prüfen Sie, ob sie stimmt.

Von Melanie Lippl

Stephan Winter hat bei der Kommunalwahl 2020 keinen Gegenkandidaten. Das CSU-Mitglied ist seit 2002 amtierender Bürgermeister in Mindelheim - und offenbar auch bei den anderen Parteien so beliebt, dass sie keinen Konkurrenten aufgestellt haben. Wie hat sich Mindelheim verändert, seit Winter 2002 das Bürgermeisteramt übernommen hat? Raten Sie mit - es ist ganz einfach. Die folgenden Grafiken sind so aufbereitet, dass Sie selbst eine Einschätzung abgeben können und dann sehen, ob Sie richtig lagen.

Wie das geht? Klicken Sie dafür einfach auf den letzten angezeigten Punkt und ziehen Sie die Kurve bis zum Jahr 2019. Ob Ihre Einschätzung stimmt, sehen Sie nach Ihrer Zeichnung in der Auflösung - inklusive einer kurzen Erklärung. Viel Spaß! Wie viele Menschen leben in Mindelheim? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Mindelheim ist eine beliebte Stadt zum Wohnen. Die Zahl der Erstwohnsitze ist deshalb kontinuierlich gestiegen. Auch wegen Firmen wie den Grob-Werken wollen immer mehr Menschen in der Frundsbergstadt leben. Wie hoch sind die Schulden der Stadt Mindelheim? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Die Stadt Mindelheim achtet darauf, konsequent Schulden abzubauen - und hat es innerhalb der vergangenen 17 Jahre auch geschafft, trotz zahlreicher Investitionen seine Schulden zu halbieren. Wie viele Menschen arbeiten in Mindelheim? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Mindelheim ist eine Stadt, in der viele Menschen arbeiten - auch von außerhalb. Besondere Anziehungskraft übt die Firma Grob aus - aber auch andere starke Wirtschaftsunternehmen in der Stadt. Die Grafik zeigt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Stichtag 30.6. Wie viele Menschen sind im Jahresdurchschnitt in Mindelheim arbeitslos gemeldet? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Ab Januar 2005 wurde die soziale Grundsicherung („Hartz IV“) eingeführt. Gerade in den ersten Monaten dieses Jahres führte das zu deutlich mehr Menschen, die arbeitslos gemeldet waren. Der Jahresdurchschnittswert erreichte mit 536 betroffenen Menschen die höchste Zahl im gesamtem Zeitraum 2002 bis 2019. Die internationale Finanzkrise führte in den Jahren 2009 und 2010 auch zu einer Steigerung bei arbeitslos gemeldeten Menschen. Wie viele städtische Kita-Plätze gibt es in Mindelheim? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Je mehr Familien in Mindelheim wohnen, umso mehr braucht man auch Betreuungsplätze. 2007 gab es die ersten städtischen Kinderkrippen-Plätze - damals "nur" ein Dutzend. Inzwischen ist die Zahl auf 67 gestiegen. Hinzu kommen 310 Plätze in städtischen Kindergärten für Kinder ab drei Jahren.

