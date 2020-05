vor 33 Min.

Schafft Bad Wörishofen einen Kneipp-Award im Jubiläumsjahr?

Plus Freie Wähler wollen mit einem Wettbewerb in dem Jahr punkten, in dem Sebastian Kneipp 200 Jahre alt geworden wäre.

Die Stadt Bad Wörishofen soll den „Sebastian-Kneipp-Award“ ins Leben rufen. Das fordert die Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat und hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Fraktionssprecher Wolfgang Hützler erläutert, dass der Preis mit 15.000 Euro dotiert sein soll.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Dieses Preisgeld könne auch aufgeteilt werden, etwa nach den Kriterien Medizin, Therapie oder etwa Kunst. Beschließen muss den Preis der Stadtrat. Die Freien Wähler würden gerne im Rahmen der der Feierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Sebastian Kneipp im Jahr 2021 den Wettbewerb erstmals ausschreiben. Der erste Award könnte so im Jahr 2022 verliehen werden. Der Wettbewerb soll alle fünf Jahre stattfinden. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. So begründen die Freien Wähler ihren Vorstoß „Von Anhängern der Lehre Sebastian Kneipps wird häufig beklagt, dass die von ihm entwickelten Heilmethoden und die damit verbundene Fünf-Säulen-Theorie nicht in dem gebührenden Umfang wahrgenommen und angewendet werde“, so Hützler. Der Preis könnte der Kneipp-Lehre internationales Renommée verschaffen. „Wir müssen uns, als einziger Ursprungsort der Kneippschen Lehre, weltweit offensiver präsentieren“, findet Hützler. Die Modalitäten für die Ausschreibung dieses Preises sollen gemeinsam mit dem Stamm-KneippVerein entwickelt werden. Die Jury soll sich aus anerkannten Kneipp-Experten und nötigenfalls aus renommierten Künstlern zusammensetzen. Für interessante Arbeiten, die keinen Geldpreis erhalten, könnte es Medaillen geben, die an Kneipp und den Kneipp-Award erinnern. Hützler rechnet mit anfänglichen Ausgaben für den Wettbewerb von etwa 35.000 Euro. (mz) Lesen Sie dazu auch: Kneipp: Nach Marke nun Münze 2021: Kneipp wird in die Welt geschickt Kirchen in Bad Wörishofen haben schon Pläne für 2021 Kneipp-Jubiläum: Die Ideenschmiede legen vor

Themen folgen