Schafkopf verbindet: Vier Gegner an einem Tisch in Pfaffenhausen

Eigentlich sind sie im Wahlkampf, beim Schafkopfturnier jedoch saßen sie einträchtig an einem Tisch. Die vier Landratskandidaten Alex Eder, Daniel Pflügl, Rainer Schaal und Michael Helfert (von links) kartelten bei „Herz ist Trumpf“ in Pfaffenhausen für den guten Zweck und hatten viel Spaß.

Alle vier Unterallgäuer Landratskandidaten spielen in Pfaffenhausen für den guten Zweck

Von Sabine Adelwarth

Eines steht schon jetzt fest: Der neue Landrat kann schafkopfen! Die vier Landratskandidaten Alex Eder (Freie Wähler), Rainer Schaal ( CSU), Daniel Pflügl (Grüne) und Michael Helfert ( SPD) waren zum großen Schafkopfturnier „Herz ist Trumpf“ in Pfaffenhausen dabei, um für den guten Zweck zu spielen. Alle vier kartelten an einem Tisch und hatten sichtlichen Spaß dabei. Nebenbei konnten sich die vier Bewerber um den Chefsessel des Landkreises, auch gleich etwas „beschnuppern“. Organisator Benjamin Adelwarth freute sich sehr, dass die vier Bewerber dabei waren. „Es zeigt, wie hoch der Stellenwert des Turniers ist.“

Schaal hat im Internat Schafkopf gelernt

CSU-Kandidat Rainer Schaal war sowas wie der Schafkopfprofi am Tisch. Als Internatsschüler habe er schon sehr früh mit dem Sauspiel Kontakt gehabt, erzählt er.

Für die anderen drei Mitstreiter am Tisch, waren die letzten Schafkopfabende schon eine Weile her. „Ich habe zuletzt im Studium vor etwa 15 Jahren gespielt“, verrät Alex Eder von den Freien Wählern. Die Regeln habe er sich daher kurz vor dem Turnier noch einmal angeschaut. Ähnlich ist es bei Daniel Pflügl. „Bei mir ist es leider auch schon etwas her. Manchmal spiele ich aber mit meiner Schafkopf-App“, so der Grünenpolitiker. Ebenfalls schon länger keine Schafkopfkarten in der Hand, hatte Michael Helfert. „Ich habe mich zur Vorbereitung auf das Turnier extra einen Abend zuvor mit Freunden getroffen“, erzählt er. Seinen Platz hatte Ulrich Lampert aus Schöneberg in den ersten Runden eingenommen, da der SPD-Kandidat es nicht pünktlich nach Pfaffenhausen geschafft hatte. Ob Helfert durch diese gute „Vorarbeit“ dann am Ende mit 21 Guten am Tisch die Nase vorn hatte, konnte nicht ermittelt werden.

Großes Lob für das Turnier in Pfaffenhausen

„Wir können von einigen Höhen und Tiefen berichten“, schmunzelte Michael Helfert. Das Resümee der Politiker am Ende des Kartenabends war durchweg positiv. „Der Spaß steht hier im Vordergrund und die Turniergröße ist wirklich phänomenal“, zeigte sich Rainer Schaal beeindruckt. Aus Zeitgründen musste die Partie vorzeitig beendet werden. Ob die Politiker so viele Themen zu bereden hatten, oder ob sie sich einfach Zeit ließen, kann an dieser Stelle nicht gesagt werden.

