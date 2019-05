vor 17 Min.

Scheunenbrand greift auf Haus über - 250.000 Euro Schaden

Ein Brand einer landwirtschaftlichen Scheune hat am Donnerstagmorgen schweren Schaden angerichtet.

Am Donnerstagmorgen ist in Kronburg im Unterallgäu eine Scheune in Brand geraten. Das Feuer griff auf ein Wohnhaus über, die Bewohner blieben aber unverletzt.

Bei einem Scheunenbrand in Kronburg (Landkreis Unterallgäu) ist am frühen Donnerstagmorgen ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, geriet die Scheune gegen 4 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer ging auf das benachbarte Wohnhaus über, das wohl zur Zeit des Brands leer stand. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer noch am frühen Morgen löschen. Ersten Schätzungen zufolge entstand durch den Brand ein Sachschaden in Höhe von rund 250.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

