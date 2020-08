vor 52 Min.

Schienenersatzverkehr: Umsteigen, bitte!

Plus Weil noch Weichen im Türkheimer Bahnhof ausgetauscht werden, müssen die Bahnreisenden auf Busse umsteigen. Zum hoffentlich letzten Mal gibt es bis Ende August noch einmal Schienenersatzverkehr.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Jetzt gibt es ihn wieder: Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Türkheim und Bad Wörishofen. Und zwischen Türkheim und Mindelheim. Und zwischen Türkheim und Buchloe.

Bahn-Pendler zwischen Türkheim, Bad Wörishofen und München

„Nur noch lästig“, findet das Peter Franze aus Bad Wörishofen. Er sitzt dort auf einer Bank am Busbahnhof und wartet. Einmal die Woche fährt er regelmäßig mit der Bahn von Bad Wörishofen nach München. Er steigt in Türkheim um und, wenn nötig, noch ein zweites Mal in Buchloe. Diese Zugverbindungen sind meist so getaktet, dass es nur wenig Wartezeiten auf den Bahnsteigen gibt. „Jetzt dauert alles wieder so viel länger“, ärgert er sich.

Viele Bahnstreckenabschnitte, ausgehend von Geltendorf im Landkreis Landsberg/ Lech über Buchloe im Ostallgäu und Mindelheim im Unterallgäu und dann weiter Richtung Lindau, mussten – wie mehrfach berichtet – seit dem Frühjahr 2018 immer wieder durch Busse ersetzt werden. Erst wurde bei uns im Unterallgäu der Bahnhof in Türkheim neu gebaut, dann wurde die Strecke bis Mindelheim ausgebaut und elektrifiziert.

Bahnübergänge mussten gesichert und Brücken für die Oberleitungen fit gemacht werden. Das Ziel ist die Verkürzung der Reisezeiten von München an den Bodensee und in die Schweiz durch Einsatz neuer, moderner elektrischer Triebwagenzüge. Damit soll es im Dezember 2020 losgehen.

Dem Bahnkunden wurde während der Bauphase einiges abverlangt. Das waren längere Reisezeiten und vor allem im Berufsverkehr überfüllte Ersatzbusse.

Jetzt pendelt ein Gelenkbus zwischen Türkheim und Bad Wörishofen

Jetzt, am ersten Tag der erneuten drei Wochen mit Schienenersatzverkehr, fährt vormittags ein langer Gelenkbus von Türkheim nach Bad Wörishofen.

Ein Bus mit 48 Sitzplätzen, 97 Stehplätzen, einem Rollstuhlplatz und einem einzigen einsamen Fahrgast. Der Fahrer wird während seiner gesamten Dienstschicht zwischen den beiden Bahnhöfen hin und her pendeln.

In Bad Wörishofen erfordert es für das lange Gefährt gutes Lenken, um heil durch die engen Straßen, die Kurven und Kreisel der Kurstadt zu kommen.

Beim Ersatzbus von Türkheim nach Buchloe etwas später am Vormittag schaut es anders aus. Es ist ein normaler Linienbus und der ist völlig überfüllt.

Nicht wenige Fahrgäste müssen stehen, und das dauert auf der Strecke von Mindelheim und Türkheim bis Buchloe. Irgendwie werden auch noch zwei Fahrräder eingeladen. Kein idealer Zustand, nicht nur in Corona-Zeiten.

Bei der Auswahl der Ersatzbusse haben die Verantwortlichen in diesem Fall bezüglich der „Gefäßgröße“ wohl kein glückliches Händchen bewiesen.

Auch was die Informationen betrifft, besteht noch Raum für Verbesserungen. In Bad Wörishofen am Bahnhof gibt es keine auffallenden Hinweise auf den Schienenersatzverkehr.

Nur im Glaskasten mit Fahrplanaushang neben dem Gleis ist ein kleines Blatt mit den Ersatzbus-Abfahrtszeiten hinzugekommen. Wer nicht im Voraus informiert ist, sitzt am Gleis und wartet und wartet auf einen Zug, der nie kommt. Normalerweise dauert es eine gute Stunde, mit dem Zug von Bad Wörishofen nach München zu fahren. Jetzt müssen dafür mindestens anderthalb Stunden eingeplant werden, und das funktioniert auch nur dann, wenn bei zweimal Umsteigen von Bus zu Bus zu Bahn, mit den nötigen fußläufigen Wegstrecken auch die Anschlüsse ohne langes Warten passen.

Offiziell beträgt die Fahrzeit mit SEV genau eine Stunde und 35 Minuten von der Kurstadt in die bayerische Landeshauptstadt.

Für Peter Franze steht jedenfalls fest: „Nächstes Mal fahre ich mit dem Auto bis Buchloe und steige erst dort in den Zug.“

An diesem ersten Tag mit dem Schienenersatzverkehr wird er allerdings zu spät zu seinem Termin in München kommen.

Barrierefreiheit und bessere Verbindungen für Wörishofens Bahnhof?

