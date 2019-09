vor 34 Min.

Schlägerei beim Klausentreiben hat juristisches Nachspiel

Zwei Männer fuhren zum Klausentreiben nach Türkheim, um Randale zu machen. Einer hatte einen Baseballschläger dabei, der andere schlug mit einer Flasche zu.

Von Kurt Kraus

„Das war die blödeste Idee, die ihr seit langem gehabt habt“, sagt Jugendrichter Dr. Markus Veit im Rahmen der Urteilsverkündung zu den zwei jungen Männern auf der Anklagebank. In dem Prozess vor dem Amtsgericht Memmingen ging es um gefährliche Körperverletzung. Zum Sachverhalt: Es ist der 5. Dezember 2018. Wie überall im Allgäu versammelt sich auch auf der Hauptstraße in Türkheim eine Gruppe junger Männer mit ihren wilden Kostümen zum traditionellen Klausentreiben. „Einläuten“ nennen es die Klausen.

Mit der Schnapsflasche auf den Kopf eines Türkheimers geschlagen

Plötzlich ruft einer: „Der hat einen Baseballschläger.“ Der Anführer der Klausen nimmt seine Maske ab und läuft auf zwei junge Männer zu, die aus einem Auto ausgestiegen sind. Einer hat tatsächlich einen Baseball-Schläger in der Hand, der andere eine Schnapsflasche. Der Türkheimer fordert die beiden Männer auf, den Schläger weg zu tun, da schlägt ihm der ältere der beiden die Flasche auf den Kopf.

Die Schlägerei hatte weitreichende Folgen: Klausenverein denkt an Absage des Klausentreibens

Die Folgen: Eine blutende Platzwunde, die „geklebt“ werden muss, zwei Wochen Kopfschmerzen und eine bleibende Narbe, die noch immer zu spüren ist. Die beiden Angeklagten, zur Tatzeit 21 und 20 Jahre alt, haben ihre Wurzeln im Kosovo. Sie sind mit den Bräuchen und dem Brauchtum im Allgäu offenbar nicht so vertraut. Beide sind im Wesentlichen geständig, versuchen die Sache aber ein wenig zu beschönigen. Sie wären schon angetrunken gewesen, hätten eigentlich nur noch etwas Bier kaufen wollen, als sie in der Sportabteilung des Einkaufsmarktes den Baseball-Schläger sahen. Warum sie ihn dann gekauft und zum Klausentreiben mitgenommen haben, will die Staatsanwältin wissen. Eine Antwort bleiben die Männer schuldig.

In diesem Fall seien sie sofort, nachdem sie aus dem Auto ausgestiegen sein, von den Klausen attackiert worden. Sie haben wegrennen wollen, sagt der Ältere, „da habe ich den einen offenbar versehentlich mit der Flasche getroffen.“ \u0009Da die beiden Angeklagten keine Verteidiger haben, schlüpft Dr. Veit gleich auch noch in diese Rolle und erklärt den beiden jungen Männern unter anderem den Unterschied zwischen Jugend- und Erwachsenenstrafrecht oder was Mittäterschaft bedeutet. Er einigt sich mit ihnen auf ein Schmerzensgeld in Höhe von 2500 Euro, für jeden die Hälfte. Der Ältere, der mit der Flasche zugeschlagen hat, entschuldigt sich beim Geschädigten. Beide sichern zu, das Schmerzensgeld zu bezahlen. Jugendrichter Dr. Veit hält die Angelegenheit für „eine typisch jugendtümliche Verfehlung“. Während der Jüngere, der den Baseball-Schläger trug, mit 100 Stunden Sozialdienst davonkommt, muss das Gericht bei dem Älteren Erwachsenenstrafrecht anwenden.

Das Urteil für ihn: Neun Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung. Die Bewährungsauflage: 100 Stunden gemeinnützige Arbeit und eine verpflichtende Teilnahme an einem „Anti-Aggressions-Training“. Die beiden Angeklagten und die Staatsanwaltschaft verzichten auf Rechtsmittel. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

Der Klausenverein reagierte auf die Schlägerei: Klausenverein sagt Feier ab

Themen Folgen