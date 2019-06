vor 41 Min.

Schlägerei in Türkheim: Mann von mehreren Personen attackiert

Am Mittwochabend löste eine Schlägerei in Türkheim einen Polizeieinsatz aus.

Offenbar gab ein Trinkgelage den Ausschlag für die Auseinandersetzung, bei der ein 48-Jähriger verletzt wurde.

In Türkheim kam es am Mittwochabend zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Nach Angaben der Polizei wurde dabei ein 48 Jahre alter Mann leicht verletzt. Am Leonhardsweg sei er von zwei oder drei Personen aus einer größeren Gruppe geschlagen worden. Eine 23-jährige Frau habe dabei auch das Handy des Mannes gegriffen und zu Boden geworfen. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 800 Euro.

„Die überlauten Trinkgelage der jungen Frau“ seien wohl der Auslöser für die Streitigkeit gewesen, so die Polizei.

Die Ermittlungen laufen, die Polizei Bad Wörishofen sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die beiden anderen Tatverdächtigen geben können. Wer etwas beitragen kann, soll sich unter der Telefonnummer 08247/96800 melden. (mz)

