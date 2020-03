vor 48 Min.

Schlag ins Gesicht nach Streit beim Dartspiel

Polizeieinsatz in einer Kneipe in Bad Wörishofen.

Eine Dart-Partie ist in Bad Wörishofen aus dem Ruder gelaufen. Am späten Samstagabend spielten zwei Männer in einer Bad Wörishofer Kneipe Dart. Dabei gerieten der 42-Jährige und der 51-Jährige in Streit, berichtet die Polizei. Der Jüngere habe den Älteren dabei ins Gesicht geschlagen.

Der 51-Jährige rief die Polizei. Die Beamten hätten dann schon wieder „ruhige Lage“ vorgefunden, wie die Polizei berichtet. Der 51-Jährige habe seinen Kontrahenten angezeigt. Diesen erwarte nun ein Verfahren wegen Körperverletzung. (mz)

