12:47 Uhr

Schlechte Sicht: Kirchdorfer sägt Nachbarhecke um

Ein 70-Jähriger macht kurzen Prozess mit ihn störenden Pflanzen. Das hat nun Folgen.

Kurzen Prozess machte ein Mann in Kirchdorf mit der Hecke seines Nachbarn. Der 70-Jährige sägte die Haibuchenhecke in dem Stadtteil von Bad Wörishofen am Samstag kurzerhand um.

„Vermutlich hatte ihm die Hecke die Sicht behindert“, sagt ein Polizeisprecher. Den Mann erwartet nun eine Anzeige. Der Schaden wird auf zirka 100 Euro geschätzt. (mz)

Themen folgen