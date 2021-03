vor 60 Min.

Schlimme Nachricht für Baderbus-Mitarbeiter

40 Mitarbeiter der Baderbus GmbH mit Sitz in der Ettringer Straße in Türkheim bangen um ihre Jobs, nachdem das Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt hat.

Von Alf Geiger

Vom Amtsgericht wurde der Memminger Rechtsanwalt Dietmar Rock von der „Insolvenzverwaltung und Unternehmenssanierung Müller und Rock“ zum vorläufigen Insolvenzverwalter ernannt.

Jetzt bangen 40 Mitarbeiter um ihre berufliche Existenz. Zumindest bis März können die Löhne und Gehälter über das Insolvenzgeld der Arbeitsagentur gesichert werden, so Dietmar Rock auf Anfrage der MZ. Er rechnet mit einer Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. April.

Wie es dann weiter geht, ist derzeit noch völlig offen und er könne aufgrund des schwebenden Verfahrens keine weiteren Auskünfte erteilen, so Rock. Er stehe seit Mitte Februar im „Gespräch mit verschiedenen Investoren, die eine Übernahme des Geschäftsbetriebes in Aussicht gestellt haben“, so Rock.

Das operative Geschäft von Baderbus werde aktuell weitergeführt, das Unternehmen betreibt überwiegend Linienbus- und Schulbusverkehr. Beim Registergericht Memmingen ist als Geschäftsführerin Petra Röder aus Reichelsheim im südhessischen Odenwaldkreis eingetragen, die auch als Geschäftsführerin der JPG Holding GmbH eingetragen ist. Gegenstand des Unternehmens ist laut eigener Angabe die Verwaltung des eigenen Vermögens und die Beteiligung an anderen Unternehmen. Für eine persönliche Stellungnahme war dort niemand zu jedoch erreichen. Sucht man online nach Baderbus, dann landet man bei „Mayer Reisen Beteiligungs GmbH“, was laut Insolvenzverwalter Rock wohl etwas mit der früheren Übernahme des Geschäftsbetriebs der Mayer Reisen auf sich habe.

Coronabedingt drehten die Gesellschafter den Geldhahn bei Baderbus in Türkheim zu

Betriebsleiterin Sabine Fuhrmann macht gegenüber der MZ deutlich, dass die Stimmung unter den Mitarbeitern verständlicherweise „arg getrübt“ sei, dennoch werde man die Hoffnung auf eine Übernahme und eine Fortführung des Geschäftsbetriebes nicht aufgeben. Durch den Ausfall des kompletten Reiseverkehrs bei anhaltenden Kosten habe dem Unternehmen erheblichen Schaden zugeführt, so Fuhrmann. Wer als möglicher Investor infrage komme, könne sie derzeit nicht sagen.

Zurückhaltend auch der Insolvenzverwalter auf die Frage, ob die aktuelle Corona-Krise für die Insolvenz verantwortlich sein könnte: „Eher weniger“, meint Dietmar Rock. Soweit er das in der Kürze der Zeit beurteilen könne, sei der Geschäftsbetrieb in der Vergangenheit durch Gesellschafterdarlehen finanziert. Coronabedingt hat die Gesellschafterin den Entschluss gefasst, keine weiteren Gelder mehr investieren zu wollen. „Die drohende Zahlungsunfähigkeit und der Insolvenzantrag waren die Folge“, so Dietmar Rock. 2019 hatte Baderbus die Busunternehmen Mayer Reisen aus Türkheim und Schächer Reisen aus Tussenhausen übernommen und den Betriebshof nach Türkheim verlagert. Hinzu kam die Übernahme von Berlin Express, einem der ältesten Berliner Reiseunternehmen.

Im Juli 2019 wurde die Gründung der Marke Bonovo Tours und damit der Zusammenschluss aller Einzelunternehmen der Baderbus-Gruppe gefeiert. Zu diesem Zeitpunkt waren 24 Fahrzeuge von der Limousine bis zum Großraumbus im Namen des Unternehmens in ganz Europa unterwegs und beförderten mehr als 350.000 Passagiere. Im regionalen Linienverkehr ist das Unternehmen nach eigener Darstellung auf verschiedenen Linien als Partner für Städte, Gemeinden und Schulen im Unterallgäu unterwegs.

Branchenkenner befürchten jedoch, dass dies auch in der Region nicht die einzige Pleite in der Reisebranche infolge der Coronakrise bleiben werde, so ein Busunternehmer.

