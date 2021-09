Dorfgemeinschaftshaus in Schlingen muss kräftig Federn lassen

Plus Bad Wörishofens Bauamt legt eine deutlich abgespeckte Variante für das Dorfgemeinschaftshaus vor. Unklarheiten bei den Zuschüssen sorgen für längere Diskussionen.

Zunächst die gute Nachricht für die Bewohner von Schlinge: Das lang diskutierte Dorfgemeinschaftshaus ist im Planungsmarathon ein Stück weiter gekommen. Allerdings musste die ursprüngliche Version kräftig Federn lassen.