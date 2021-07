Drei Verletzte bei Schlingen: Ein 85-Jähriger kämpft um den Führerschein

Plus Bei einem Verkehrsunfall nahe Schlingen wurden drei Menschen teils schwer verletzt. Vor Gericht geht es um die Frage, ob der betagte Fahrer rücksichtslos überholt hat oder Leuchtzeichen verdeckt waren.

Ein schwerer Verkehrsunfall bei Schlingen wird nun vor Gericht aufgearbeitet. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 85-jährigen Unterallgäuer vor, grob fahrlässig und falsch überholt zu haben. Der Anwalt des Mannes spricht dagegen von einem Augenblicksversagen. Für den 85-Jährigen geht es um die Frage, ob er je wieder Auto fahren darf.