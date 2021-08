SV Schlingen nimmt Umbau in Angriff

Plus Die Pandemie brachte beim SV Schlingen wichtige Vorhaben zum Erliegen. Kritik an Umgruppierung der Mannschaft ins Ostallgäu.

Corona hat viele Vorhaben ausgebremst, auch beim SV Schlingen. Dort sollten eigentlich die Kabinen am Sportgelände umgebaut werden. Wie es mit diesem Projekt und anderen Vorhaben weitergeht, wurde bei der Jahresversammlung bekannt. Dort standen auch Neuwahlen an.