vor 21 Min.

Schlossherr sein bedeutet nicht nur Spaß

Das Schloss feiert 400.Geburtstag mit Führungen und Konzerten. Wer das Erbe von Theodor Freiherr von Vequel-Westernach antritt, ist bereits geregelt.

Von Thomas Schwarz

Erst geht’s auf einer engen Straße den Berg hoch, vorbei an einem Wildgehege, dann durch drei große Tore in den Innenhof mit den markanten gelb-rot-gestreiften Fensterläden – den Familienfarben der Besitzer: Fast schon trutzig liegt das Unterallgäuer Schloss Kronburg oberhalb der Iller. Dort wird dieses Jahr ein runder Geburtstag gefeiert: Seit 400 Jahren gehört das historische Gemäuer der Familie von Westernach. Entsprechend gibt es ein besonderes Programm.

Theodor Freiherr von Vequel-Westernach ist der aktuelle Schlossherr. Doch diesen Titel mag der 77-Jährige gar nicht – das klingt ihm zu pompös. Die korrekte formale Anrede laute Baron, sagt er lächelnd. Erst 1985 zog er auf das Schloss. Damals starb sein Onkel Franz und er trat das adelige Erbe an. Was nicht immer einfach ist, wie er bekennt. Denn ein Leben im Luxus ist es nicht gerade – was vor allem an der Jahrhunderte alten Bausubstanz liegt. Zwar bewohnt die Familie insgesamt etwa 190 Quadratmeter im Schloss. Doch der Großteil wird für das Museum genutzt sowie als Werkstatt, Kutschen-Garage und Veranstaltungsraum – oder steht leer wie der Nordflügel.

Doch immer wieder muss etwas saniert werden: Beim Einzug unter anderem Bad, Böden und Heizung, in den 1990er Jahren wurden 3500 Quadratmeter Dachfläche erneuert und ein Kanalanschluss ins Dorf gelegt sowie die Schlosskapelle saniert, durch deren Decke ein Riss ging.

Die Burgstraße zum Schloss Kronburg ist eine Baustelle, die einiges kosten wird

Eine aktuelle Baustelle ist die etwa 350 Meter lange private Burgstraße zum Schloss. Sie ist an einer Stelle abgerutscht und muss erneuert werden. „Das wird rund 60.000 Euro kosten“, schätzt der Baron. Und hofft auf Zuschüsse: „Viele unserer Politiker klopfen sich auf die Schulter, dass sie dieses Schloss in ihrer Region haben – da sollen sie auch etwas zur Sanierung betragen.“ Anfang März gibt es daher einen Vorort-Termin mit Landrat Hans-Joachim Weirather, damit die Straße noch passend zum Beginn der Veranstaltungssaison fertig ist.

Der Baron lebt nicht allein auf seinem Schloss. Im Winter 1989 lernte er seine spätere Frau Ulrike kennen. Die Bankkauffrau aus Ulm wollte eigentlich das Bauernhofmuseum in Illerbeuren besichtigen – doch das hatte geschlossen. Also versuchte sie ihr Glück auf dem nahen Schloss Kronburg – und lief quasi dem Baron in die Arme, der sie zum Tee einlud. Ein Jahr später heirateten die beiden und wiederum ein Jahr später kam Tochter Carolin zur Welt.

Die heute 27-Jährige wuchs mit ihrem Bruder Maximilian (25) auf dem Schloss auf. Der naturbegeisterte Maximilian schaute schon als Kind mit dem Fernglas aus dem Fenster Richtung Alpen, um Tiere zu beobachten. Mit seiner großen Schwester half er früh im elterlichen Betrieb mit – zum Beispiel beim Kartenverkauf und -abreißen, wenn Konzerte im Deutschherrnsaal stattgefunden haben.

Auch heute sind die beiden tatkräftig dabei. Zwar arbeitet Maximilian als Biologe bei einer Memminger Unternehmensberatung. Er kümmert sich als studierter Forstwirt aber auch um den Familienwald. Der ist eine von mehreren Einnahmequellen. Wie viele Hektar die Vequel-Westernachs besitzen, sagen sie nicht. Nur so viel: Etwa ein Drittel habe man in den vergangenen 30 Jahren durch Windbruch und den Borkenkäfer verloren. Zudem besitzt die Familie noch landwirtschaftliche Flächen. Die beackert sie aber nicht selbst, sondern hat sie verpachtet.

Auch Carolin mischt im Familienunternehmen mit. Sie machte wie ihr Bruder am Memminger Strigel-Gymnasium Abitur und studierte in Innsbruck „Tourismusmanagement und Unternehmensführung“. Sie kümmert sich mit ihrem Vater um die etwa 25 Stück Damwild direkt am Schloss sowie um das Standbein „Veranstaltungen“.

Auf Schloss Kronburg können Familienfeste wie Hochzeiten oder Taufen gefeiert werden

Denn in dem historischen Ambiente können beispielsweise Hochzeiten oder Taufen gefeiert werden. Aber immer erst ab Ende April. Das gilt auch für das Museum, durch das der Baron persönlich die Besucher führt.

„Vorher ist es im Gebäude oft zu kalt“, begründet Carolin die zeitliche Einschränkung. Denn im Winter ist’s in einigen Räumen durchaus unter Null Grad – schließlich wird nicht überall geheizt. „Das wäre zu teuer, zumal einige Räume rund fünf Meter hoch und die Mauern teilweise anderthalb Meter dick sind“, erzählt der Baron. Und verweist auf die Ölrechnung für die Heizung, die sich pro Jahr auf etwa 10000 Euro beläuft. Weitere Veranstaltungen auf Schloss Kronburg sind der Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt Mitte November – und in diesem Jahr erstmals wieder Konzerte.

Personal gibt es nicht, wie man das oft klischeehaft bei Blaublütigen im Fernsehen sieht. Zwar gab es mal ein Hausmeisterehepaar, doch das ist seit einigen Jahren im Ruhestand. Daher stemmt die vierköpfige Familie alles weitgehend allein, zumal der Baron als studierter Holztechnik-Ingenieur handwerklich sehr begabt ist und auch die Gartenarbeit liebt.

Aktuell helfen nur zwei Reinigungskräfte beim Gästehaus mit. Zwölf Ferienwohnungen stehen am Fuße des Burgbergs zur Verfügung. Zuständig für die Vermietung ist Mutter Ulrike (64). Sie packt auch eigenhändig mit an, wenn zum Beispiel Frühstück zu machen ist.

Selbst ein Schlossgespenst gibt es auf Schloss Kronburg

Gibt’s denn ein Schlossgespenst auf der Kronburg? „Ja, meine Frau“, lacht der Baron. Und meint das gar nicht böse. Sie sei ein „Nacht- und Morgenmensch“, ergänzt die Baronin. Und erklärt ganz sachlich, warum das Schloss spukfrei ist: „Hier sind zwar vor Jahrhunderten vier Todesurteile gesprochen worden, aber nicht vollstreckt.“ Das sei am Galgen im benachbarten Illerbeuren geschehen. „Und seine Gattin eingemauert hat hier auch kein Schlossherr“, ergänzt sie und schmunzelt.

Das Schloss soll auch in Zukunft in Familienbesitz bleiben. Carolin und Maximilian wollen das Erbe irgendwann antreten. „Standesgemäß heiraten ist da übrigens keine Vorgabe“, lacht Carolin. Um ernst hinzuzufügen: „Wir möchten nicht die Generation sein, die das Schloss nach über 400 Jahren abgeben muss...“

Themen Folgen