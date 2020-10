vor 17 Min.

Schmackhafte Belohnung für außergewöhnliche Leistung

Das Salamander-Produktionsteam in Türkheim konnte die Produktivität um 30 Prozent steigern. Als Zeichen der Anerkennung ließ die Geschäftsleitung jetzt einen Food Truck anrollen

Die Extrusionsgesellschaft der Salamander Industrie-Produkte GmbH hat es durch interne Optimierungen geschafft, die Produktivität um 30 Prozent zu steigern. Als Zeichen der Wertschätzung für die Änderungsbereitschaft und den Einsatzwillen der Salamander-Mitarbeiter hat die Geschäftsleitung einen Foodtruck organisiert.

Die Teammitglieder hätten es geschafft, die Produktivität durch gezielte Optimierungen zu steigern, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. In der Extrusion werden bei Salamander in Türkheim aus hoch qualitativem Dryblend-Pulver, mithilfe einer Verarbeitungsschnecke durch Druck und Temperatur, Profile für qualitative und energiesparende Fenster- und Türprofile aus Kunststoff hergestellt. Moderne Fenstersysteme von Salamander helfen, über 50 Prozent des Energieverlusts gegenüber Alt-Fenstern einzusparen, so das Unternehmen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben demnach ihre Arbeitsschritte analysiert und so umgestellt, dass sie eine Leistungssteigerung von 30 Prozent dauerhaft erreichen. „Wir freuen uns sehr, dass das Produktionsteam im Sinne des Unternehmens denkt und sie durch konstruktive Änderungsbereitschaft dazu beitragen, damit wir weiterhin global wettbewerbsfähig sein können. Das Engagement zahlt unmittelbar auf unsere Wachstumsstrategie „S 500“ ein und sichert die Zukunftsfähigkeit unseres Standorts in Türkheim“, so Co-CEO Till Schmiedeknecht. Als Zeichen der Wertschätzung hat die Geschäftsführung von Salamander für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Foodtruck spendiert.

Unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln konnte sich die Belegschaft vor der hauseigenen Cafeteria „Zum Lurchi“ eins von vier Gerichten kostenlos schmecken lassen.

Salamander verfolgt eine konsequente Wachstumsstrategie: Mit dem Strategieprogramm „S500“ werden sämtliche Maßnahmen gebündelt, die zur Erreichung der übergeordneten Ziele bis 2030 dienen: rentable Umsatzverdopplung sowie widerstandsfähige strategische Ausrichtung und Organisation. Um diese Ziele zu erreichen, setzt Salamander den Fokus auf das Design und die Erlebbarkeit der Produkte sowie auf deren App-basierte Unterstützung der Vermarkung von Fenstern.

Die Salamander Industrie-Produkte GmbH mit Stammsitz in Türkheim gehört zu den führenden europäischen Qualitäts-Systemgebern für hoch energiesparende Fenster- und Türprofile aus Kunststoff. Bei einem Umsatz von über 250 Mio. Euro beschäftigt Salamander weltweit insgesamt rund 1.450 Mitarbeiter, davon rund 60 Auszubildende an mehreren Standorten, und vertreibt seine Profilsysteme in über 50 Ländern der Welt. Neben dem Kerngeschäft ist die Salamander-Gruppe mit der Tochtergesellschaft Salamander Bonded Leather GmbH & Co. KG weltmarktführend in der Fertigung von Lederfaserstoffen. (mz)

Themen folgen