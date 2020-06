05.06.2020

Schnäppchen entpuppt sich als Betrug

52-Jähriger lässt sich von Angebot blenden

Nicht sehr lange hatte ein 52-jähriger Lastwagenfahrer Freude an einem Küchenmesserset einer vermeintlichen Nobelmarke, das ihm am Mittwochabend am Autohof von einem etwa 50-jährigen Mann deutlich unter dem angeblichen Warenwert angeboten worden war.

Der 52-Jährige ließ sich von dem Angebot blenden und kaufte für 150 Euro ein. Als er aber kurze Zeit später die Ware auspackte, merkte er schnell, dass er einem Betrüger aufgesessen war und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Täter wurde als dick beschrieben, trug ein weißes Hemd und eine schwarze Anzugshose. Unterwegs war er mit einem silbernen VW-Transporter.

Tipp der Polizei: Solche Straßen- und Türgeschäfte können sich schnell als Betrug entpuppen. Auch wenn sie zunächst als noch so tolle Schnäppchen erscheinen, diese Euphorie schlägt dann meistens beim Käufer schnell ins Gegenteil um, wenn er feststellt, dass er minderwertige Ware eingekauft hat. Deshalb rät die Polizei, im Zweifel die Finger von solchen dubiosen Angeboten zu lassen, sei es auf der Straße, an der Tür oder auch aus dem Internet. Werden Ihnen verdächtige Waren von Personen angeboten, verständigen Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110. (mz)

Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800.

